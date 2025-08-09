深江鐵路迎建設進展　料2028年通車　港深往粵西省時逾半

被譽為超級工程的深江鐵路正在建設中，預計2028年建成通車，屆時從深圳、香港前往粵西地區將省時逾半。近日，深江鐵路建設再迎進展，11標正線全線首個鋼墩柱安裝完成。



深江高鐵11標正線全長23.72公里，橋樑佔比100%。（深圳衛視）

據《深圳衛視》報道，周三（8月6日），深江高鐵廣中江特大橋完成沙溪橋段5號墩鋼殼吊裝作業，為112米鋼桁樑，上跨廣珠城際鐵路施工奠定堅實基礎，標志全線首個鋼墩柱安裝完成。

深江高鐵11標正線全長23.72公里，橋樑佔比100%。其中，廣中江特大橋沙溪橋段長9.68公里，5號-6號墩採用112米鋼桁樑上跨既有廣珠城際鐵路施工，為全線控制性工程之一。

據介紹，今次吊裝為深江高鐵全線首個採用「鋼殼-混凝土組合技術」進行高鐵橋樑墩柱施工，將施工周期由15天縮短至3天，為高鐵複雜地形施工提供了可複製的技術範式。

深江鐵路線路示意圖。（深圳衛視）

深江鐵路線路正線從規劃的深圳樞紐西麗站引出，經深圳寶安、東莞濱海灣、廣州南沙、中山至江門，正線全長116.12公里，跨越珠江口，串聯大灣區多座城市，是中國「八縱八橫」高速鐵路網主通道之一。

全線共設深圳西麗（深江鐵路建設項目不含西麗站）、深圳機場東、東莞濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門站等7座車站。

建成後，深圳與江門可實現1小時內通達，對打造粵港澳大灣區半小時生活圈、經濟圈，輻射帶動粵東粵西與珠三角區域協調發展具有重要意義。