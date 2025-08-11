深港口岸周末客流破203萬創新高　蓮塘口岸內地訪客首破3萬

受暑期、天氣及周末多重因素影響，深港陸路口岸在剛過去的周末迎來空前客流高峰。根據深港部門統計，8月9日至10日期間，兩地陸路口岸單日客流均突破百萬，周末總客流量達203.46萬人次，創下有史以來周末客流新紀錄。



其中，福田口岸在8月9日以25.25萬人次刷新單日客流紀錄；次日深圳灣口岸和蓮塘口岸分別錄得18.84萬人次和11.50萬人次的通關高峰。值得關注的是，蓮塘口岸內地訪客量首次突破3萬人次大關，達3.1萬人次，創該口岸旅檢啟用以來新高。

作為深港首個實現「人車直達」的陸路口岸，蓮塘口岸的設計優勢顯著提升通行效率。私家車可直接駛入旅檢大樓地下交通層，同時香港牌照巴士獲准在港方口岸區域接送旅行團，相較僅限兩地牌照巴士的其他口岸，大幅降低交通成本，亦因此推動蓮塘口岸流量持續攀升。

面對跨境出行熱潮，深圳市口岸辦公室採取多項應對措施，包括精準預判客流高峰時段、科學調配出入境人力資源，並與交通運輸部門高效聯動加強疏導。通關現場通過增派保障人員、強化服務引導等方式維護秩序，確保旅客通關流程高效順暢。