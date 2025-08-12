北上注意｜羅湖無人駕駛小巴8月底免費體驗　途徑國貿、萬象城等

據深圳口岸發佈消息，羅湖無人駕駛小巴計劃於8月底啟動，屆時市民可通過「深巴出行」小程序預約免費乘車，可在國貿、地王大廈等六大固定站點便捷搭乘。



無人駕駛小巴。（深圳口岸發佈）

無人駕駛小巴。（深圳巴士集團）

首期開通的線路以萬象食家與羅湖口岸為首末站，總里程10.9公里，單程運行約35-45分鐘（高峰時段或有延長）。該小巴串起了羅湖中心——國貿、大劇院、地王大廈、深圳萬象城這些頂流商圈和地標。

無人駕駛小巴路線。（深圳巴士集團）

羅湖無人駕駛小巴採用無駕駛艙、無後視鏡的前瞻設計，配備獨立充電接口與安全監測系統。正式運營計劃於8月底啟動，屆時市民可通過「深巴出行」小程序預約免費乘車，可在國貿、地王大廈等六大固定站點便捷搭乘。

無人駕駛小巴。（深圳巴士集團）

據介紹，此次投入的L4級無人駕駛小巴無需人工干預，可自主決策行駛。車輛配備20餘個高精度傳感器，包括激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等，實現360°無盲區監測，最遠感知距離達200米。關鍵系統如傳感器、計算單元、線控底盤均採用雙備份設計，確保極端情況下仍可安全運行。車輛還能實時預測其他交通參與者軌跡，精準識別紅綠燈並嚴格遵守交規，在複雜路口自動調整行駛策略。