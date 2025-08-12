北上注意｜羅湖無人駕駛小巴8月底免費體驗 途徑國貿、萬象城等
撰文：盛昀
出版：更新：
據深圳口岸發佈消息，羅湖無人駕駛小巴計劃於8月底啟動，屆時市民可通過「深巴出行」小程序預約免費乘車，可在國貿、地王大廈等六大固定站點便捷搭乘。
首期開通的線路以萬象食家與羅湖口岸為首末站，總里程10.9公里，單程運行約35-45分鐘（高峰時段或有延長）。該小巴串起了羅湖中心——國貿、大劇院、地王大廈、深圳萬象城這些頂流商圈和地標。
羅湖無人駕駛小巴採用無駕駛艙、無後視鏡的前瞻設計，配備獨立充電接口與安全監測系統。正式運營計劃於8月底啟動，屆時市民可通過「深巴出行」小程序預約免費乘車，可在國貿、地王大廈等六大固定站點便捷搭乘。
據介紹，此次投入的L4級無人駕駛小巴無需人工干預，可自主決策行駛。車輛配備20餘個高精度傳感器，包括激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等，實現360°無盲區監測，最遠感知距離達200米。關鍵系統如傳感器、計算單元、線控底盤均採用雙備份設計，確保極端情況下仍可安全運行。車輛還能實時預測其他交通參與者軌跡，精準識別紅綠燈並嚴格遵守交規，在複雜路口自動調整行駛策略。
吃不起的百果園 董事長｢不迎合消費者｣遭批 去年門店減少近千家深圳南山小區自來水發臭 檢測顯示總大腸菌群異常：路面積水滲漏深江鐵路迎建設進展 料2028年通車 港深往粵西省時逾半華南最大！深圳「大成敦煌」展 1:1還原6大石窟 三大亮點必睇