吃不起的百果園　董事長｢不迎合消費者｣遭批　去年門店減少近千家

內地連鎖水果零售商百果園近日因售價問題再度引發爭議，社交平台上不少網民吐槽其「太貴了」、「月薪2萬元吃不起」、「百果園隨便買買，一百大洋就沒了」、「到底誰在吃百果園？」甚至有聲音批評「百果園愈來愈貴，質量卻愈來愈差」。8月8日，百果園董事長余惠勇罕見發佈影片回應，強調公司會堅守高品質路線，不會為了迎合「便宜」而在品質上作出妥協。



5月份有消費者向記者展示購物小票，她在百果園買了四個進口櫻桃李，花了51元。

影片中，余惠勇表示：「水果這個產品非常普通，但是真正了解水果的呢，非常少，我們仍然會堅守做高品質的。我要想給顧客留下一個便宜的印象是很容易的，因為它不同的品質差別太大了，哪怕外觀同樣的水果，有的時候差到四五倍。而且便宜的水果呢供大於求，但真正的好水果是供不應求的，也是它貴的一個原因。」

他还指：「一方面，可以聽到百果園太貴了的聲音，但另外一方面呢，我們百果園有幾千萬的會員，如果沒有一批真正認識到百果園價值的顧客，那百果園也就不復存在。」

余惠勇表示，自己認為商業就兩種，第一個利用消費者的無知，第二個教育消費者成熟，像百果園這麼多年來都走在一個教育消費者成熟的路上。

他強調，「我們不會去迎合消費者，他並不清楚的所謂的便宜之類的，我們想告知消費者，最後是消費者自己的選擇。但是如果消費者不知情的時候，實際上他是無從選擇的，他只能選擇便宜，只能看價格。一方面我們認為還有空間在成本上繼續去優化，能否再低一點的價格供應給我們顧客，但是我絕不在品質上做讓步，除非我直接換品相，把品質做差一點、價格便宜點，但這不是我們要走的路。」

百果園董事長稱，不會迎合消費者。

這番回應引發網民熱議，有留言直言：「你賺我錢還想教育我」、「市場會給它答案」、「水果又不是貴一些就好一些，現在很多社區水果店賣的又便宜又甜，不迎合就算啦，又不是沒地方買水果。」

據悉，百果園成立於2001年，由余惠勇以400元人民幣創立深圳百果園實業發展有限公司。2023年1月，公司成功登陸港交所，但業績很快出現下滑。2023年全年營收增速降至0.69%，歸屬淨利潤增速降至11.88%；進入2024年上半年，營收與淨利潤雙雙負增長，分別同比下滑11%及66.06%。

公司2024年財報顯示，全年收入102.73億元（人民幣，下同），同比下降9.8%，除所得稅前錄得虧損3.91億元，而上年同期為盈利3.81億元，出現近五年來首次淨利虧損。這與去年年初百果園仍信心滿滿宣布「十年內營收突破千億元、線下門店超萬家」的目標形成鮮明對比。

截至2024年底，百果園零售門店數量同比淨減少966家，僅餘5127家；加盟店從6081家降至5116家，減少965家，平均每天關閉近5家門店。

楊冪楊冪曾代言代言百果園百果園

借熱播劇帶動荔枝銷量 股價短暫拉升後回落

值得注意的是，今年暑期內地熱播劇《長安的荔枝》播出期間，正值新鮮荔枝上市，「百果園荔枝」相關話題量突破億次，僅荔枝品類銷售金額就超過7700萬元。7月7日，百果園股價一度飆升逾20%，當日收漲13.7%。不過，其後股價震盪下行，目前每股報1.75港元，總市值約26.94億港元。