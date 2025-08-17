趣Share大灣區｜南國書香節廣州啟幕　書香灣區共享文化盛宴

8月15日，以「書香灣區·閱見世界·共享未來」為年度主題的2025南國書香節在廣州拉開帷幕。



本屆南國書香節打造1個主會場、聯動467個特色分會場，展銷境內外1500多家出版機構近50萬種出版物和文化創意產品，主分會場共舉辦2335場文化活動。其中，主會場位於廣州廣交會展館，面積約4萬平方米，設立「閱·世界」「閱·未來」「閱·生活」「閱·廣州」四大主題展廳，推出24個特色館和4大功能互動區。

南國書香節主會場位於廣州廣交會展館，設立四大主題展廳，推出24個特色館和4大功能互動區。 （South）

在越南館，林英杰這位越南中原咖啡師忙碌地製作着越南滴漏咖啡。他所製作的咖啡採用越南特產羅布斯塔咖啡豆，搭配越南滴漏壺，經過長時間滴漏萃取，再加上越南產的煉奶，融合成一杯獨具越南特色的滴漏咖啡。

林英杰對South記者說：「來越南館的人比我們預計得要多，一個早上就賣了40多杯咖啡，製冰機都快超載了，明天估計能賣300杯。」他邊調試製冰機邊笑着說，這裡除了咖啡香，展館裡的越南國禮「畫中畫」、奧黛服飾與二十四節令鼓相映成趣，讓他時常產生「回到越南煮咖啡」的錯覺。

越南館展出了奧黛服飾。（South）

「越南傳統服飾的紋樣裡藏着文化密碼，與我們有着千絲萬縷的聯繫。」就讀於中山大學的龐女士對着越南服飾展駐足良久，計劃中的東南亞之旅讓她特意來此「預習」，「這些刺繡和中國傳統繡法有異曲同工之妙，就像隔着時空在『對話』。」她的同學李女士則更關注文化交融的時代注腳：「從經貿到人文，我們和東南亞的聯結越來越深，年輕人的好奇正是最好的橋樑。」

2025年南國書香節香港館。（South）

香港館是歷年來南國書香節「人氣王」展館之一。今年香港館面積達800平方米，首次加入了「香港插畫專區」，展出香港繪本插畫師的作品。South記者在現場看到，人頭涌涌的香港館主要圍繞香港城市記憶、流行文化、嶺南傳統文化等元素進行了精心佈置，有不少反映香港本土特色的出版物。

香港館展示了香港影視、音樂、漫畫及視覺等相關的精選書籍和珍貴的周邊收藏品。（South）

香港館展示了電影海報、黑膠唱片、卡帶等藏品錯落其間。（South）

比如，進入2025南國書香節香港館，首先映入眼簾的是一面掛滿香港影視、音樂、漫畫及視覺等相關的精選書籍和珍貴的周邊收藏品的創意牆，電影海報、黑膠唱片、卡帶等藏品錯落其間。馬來西亞《城視報》主編張女士對香港館情有獨鍾：「當年的香港電影、香港音樂伴隨了一代人的成長，一段熟悉的旋律就能勾起回憶，這就是香港的魅力。我希望用幾天的時間，好好逛一下今年的書香節，把這裡的見聞帶回檳城。」

