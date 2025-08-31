全國首筆｜深圳離境退稅可直接退港幣　港客讚方便

「深圳發佈」消息，8月29日，全國首筆通過跨境支付通辦理的離境退稅業務在深圳落地。



跨境支付通全國首筆離境退稅業務落地深圳。（深圳發佈）

據介紹，香港一名跨境上班族姜女士，在深圳灣口岸離境退稅點了解到可以用香港銀行賬戶實時接收退稅款。「經常深港兩地跑，以前為快速拿到退稅款都選現金。現在僅需提供收款賬戶信息，退稅款就能立刻轉到我的香港賬戶。」

另一位香港旅客趙先生前往深圳羅湖萬象城購買了新款電子產品，並在商場內的集中退付點直接辦理了退稅。他發現退稅款可以選擇通過跨境支付通直接匯入香港銀行賬戶，且以港幣到賬。「以前收到的退稅款都是人民幣，現在能直接收港幣，省去了兌換的麻煩，實在太方便了！」

與現有離境退稅匯款方式相比，跨境支付通在離境退稅場景的創新應用具有手續更簡便、匯款更高效、幣種更多樣、消費更便捷的優勢。

手續更簡便，香港旅客選擇轉賬退稅時，僅需提供收款賬戶信息即可辦理。匯款更高效，跨境支付通依託內地與香港快速支付系統的互聯互通，退稅資金到賬時間大幅縮短。幣種更多樣，香港旅客可根據實際需要，靈活選擇人民幣或港幣作為退稅到賬幣種，避免二次兌換。消費更便捷，退稅資金到賬後，香港旅客可通過已綁定香港銀行賬戶的微信或支付寶、港版微信或支付寶錢包或港澳版雲閃付等流動支付工具直接消費，實現「到賬即用」。

深圳在全國首批推行離境退稅「即買即退」政策、率先推出離境退稅「一單一包」便利化模式，全市離境退稅門店超過1500家，「即買即退」集中退付點達12個，成為全國唯一擁有海、陸、空全類型離境退稅口岸的城市。2025年1至7月，深圳離境退稅商品銷售額突破5.84億元（人民幣），同比增長2倍，其中「即買即退」商品銷售額7504.2萬元，同比增長超25倍。