好運大灣區｜「宜居全運會」開賽，11城共赴同城生活圈

再過80天，第十五屆全國運動會的火炬，就將照亮廣州的夜空。在舉國矚目的賽場之外，一場以賽營城、賽城相融的「宜居全運會」早就在大灣區11城打響。



人們將在此看到一個适宜栖居的世界級城市群：這裡沒有地理的楚河漢界，只有軌道上的城市群舞；這裡不設標準化的模板，唯見現代都市、千年文脈、山水江海、公園之城各美其美；這裡不培育「水泥森林」，更希望讓舒适與便利成為標準。

大灣區11城轉變城市發展理念，圍繞「以人為本」加速奔向未來。

打造世界級的大灣區、發展最好的灣區，宜居是一個具有說服力的內涵。大灣區11城轉變城市發展理念，圍繞「以人為本」加速奔向未來。

中國式現代化的宜居樣本，正在珠江口加速生長。

跨城如同串門，擁抱灣區chill

衛星遙感視角下，大灣區宛如一片「星海」，城與城渾然一體——「跨城如串門」，讓人即便穿梭各地觀賽，也能享受到「灣區如一城」的便利。

廣佛同城——

每天，接近40萬人在廣州、佛山之間跨城通勤。早在2010年，兩地就開通國內首條跨市地鐵，將廣佛串聯起來。15年來，佛山已有3條地鐵與廣州地鐵無縫銜接。

每天，接近40萬人在廣州、佛山之間跨城通勤。

港深共軌——

高鐵「一站直達」、通關「一地兩檢」、地鐵「一卡通用」、跨境巴士「無縫對接」、文旅公交「免費乘坐」……随著深港兩地「一小時生活圈」暢行無阻，港深居民「雙向奔赴」成為生活新常態。

琴澳合鳴——

與澳門一水之隔的珠海橫琴目前生活居住的澳門居民超過1.6萬人，購置了超6000套物業。在「一周一行」「一簽多行」「澳車北上」等惠澳政策帶動下，今年以來經橫琴口岸出入境旅客超1000萬人次，同比增長32%。

城市的邊界「消解」背後，交通網絡成了生活融合的血脈。

深中通道開通一年，日均車流8.6萬輛，客流量突破300萬人次，黃金內灣的「一小時生活圈」從藍圖變為腳下坦途。港珠澳大橋上，「港車北上」申請突破10萬輛，「粵車南下」即將開啟。

2024年5月，串起東西向5座城市的4條城際軌道交通線路實現首尾相連，「軌道上的大灣區」加速駛來。在十五運會開幕前，廣州、深圳、東莞等城市將開通3條城際和7條地鐵線路。

南粵大地上，廣佛肇、深莞惠、珠中江三大片區構成跨城通勤密集區。百萬人次的「跨城上班」，每天都在上演。

堅持人口、產業、城鎮、交通一體規劃，大灣區打破空間的界限，越來越像「一座城市」。而這樣一個打破城市邊界的「生活共同體」，將會培育更多超越想象的宜居新場景。

山城湖海入畫，實現「綠氧自由」

南嶺之南，南海之北，三江交匯，讓大灣區同時擁有山海城江的景色。拒絕千城一面，灣區11城以山水為硯、江海為墨，各書華章。

「萬億城市」東莞選擇「顯山露水」——

「半城山色半城水、一脈三江莞邑香」縫合了自然山水和城市煙火，提升「山、水、城」融合空間的城市品質和內涵。東莞規定，生態-農業空間面積不少於國土空間40%，在城市空間範圍內保留10%的內部綠色開敞空間。

惠州不止百里海景，還有千年東坡——

乘著「百縣千鎮萬村高質量發展工程」的東風，惠州重新挖掘大文豪蘇東坡寓居故事，建設環南昆山—羅浮山引領區，繪就現代版「富春山居圖」，遊客可以在全長218公里的最美旅遊公路感受原汁原味的嶺南風情。

惠州不止百里海景，還有千年東坡。

珠海是座建立在公園之上的城市——

依託豐富海岸線資源，珠海建成708個公園，形成「森林郊野+都市特色+水網濕地+社區村居」四級體系，實現「300米見綠、500米見園」。

廣州讓更多人在大都市裡「住有宜居」——

將城中村改造與保障房籌建、「好房子」建設、建築業轉型升級、落實「雙碳」行動相結合，實現「一改多得」；以全運會為契機，打造「全民無界體育公園」，將賽事場館融入城市生活，實現市民「無感參與、步行即達」。

廣州讓更多人在大都市裡「住有宜居」

生態和生活協同，自然與人文交融——沒有標準化的城市模板，不同人都能在灣區找到屬於自己的詩意坐標。

民生福祉「增值」，「灣」裡別樣溫暖

大灣區城市的品格與魅力，不僅在於世紀工程、景觀風物，也在於讓人感到尊重和溫暖。

中山的民生溫度在「長者飯堂」的煙火氣中升騰——

社區「長者飯堂」打造「最後一米」配送鏈，送餐員每日風雨無阻叩響長者家門，過去一年服務超130萬人次就餐，6元就可享受一葷一素。

江門守護「生命起點」，保障母嬰青少年安全——

將新生兒健康服務列入民生實事，為符合條件的孕婦免費提供地中海貧血、唐氏綜合征產前篩查，為新生兒免費提供先天性甲狀腺功能減低症、蠶豆病篩查，向青少年免費提供心理疏導、心理咨詢服務。

實施3年的「百縣千鎮萬村高質量發展工程」有效彌補了基層民生發展短板。

深圳對非深戶籍學齡兒童實現「願保盡保」——

擴大優質醫療資源供給，推動醫療資源向基層下沉，今年新增社康機構30家、總數達1000家以上；將符合條件的約10萬名常住非深戶籍學齡前兒童納入居民醫保參保範圍。

肇慶群眾在家門口就能享受到省級教育醫療資源——

廣東省第二人民醫院托管幫扶四會市人民醫院，打造醫聯體托管新典範，實現「大病不出縣」的目標；通過和華南師範大學合作辦學，不少原在廣州、深圳、佛山就讀的封開學子回流就讀。

佛山以「名校領航」行動均衡教育資源——

發揮佛山一中、華英學校、石門中學等名校引領作用，以設分校區、托管等方式，下沉各鎮街打造龍頭標杆學校，促進教育資源均等化。

當民生「關鍵小事」成為灣區「國之大者」，群眾用行動表達對灣區的選擇——廣東外省流入人口居全國首位，連續7年成為中國生育第一大省。以人為本，最是宜居。

80天倒計時，是盛會臨近的聲音，更是大灣區加速融合的腳步。「十五運」不僅是一場體育的盛宴，也是一次對「宜居灣區」理想的生動诠釋。

「十五運」不僅是一場體育的盛宴，也是一次對「宜居灣區」理想的生動诠釋。

這場屬於灣區城市的「宜居全運會」沒有終點。一個打破行政邊界、實現高效互聯、坐擁優越生態、共享普惠服務、充滿人文關懷的理想家園將在此持續生長。

讓我們共同期待，在這片熱土上，一場體育盛事與現代化城市的精彩相遇。