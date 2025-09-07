廣東4間最美書店　設計講述城市敘事

在廣東，擁有許多獨具匠心的書店，它們不僅是供市民購書、閲讀的場所，更是融合了城市歷史、文化與建築美學的潮流新地標。

到底設計師們是如何將大灣區的城市色彩和地域文化融入書店建築布局之中？今日，讓我們走進四座最美書店一看究竟。



深圳鍾書閣 時空交織的城市敘事

曾被美國文化雜誌評選為「全球十大最美書店」之一的鍾書閣，自2013年成立至今，已先後在全國各大城市設立分店，秉持「連鎖不複製，一店一文化風格」的理念，打造出令人眼前一亮的建築作品。

深圳鍾書閣就坐落於華僑城歡樂港灣內，總面積約1,300平方米，連接出入口處的暗紅色巨大螺旋樓梯書架，是這座鍾書閣最大的亮點。

據介紹，這座巨型螺旋書架的設計靈感源自深圳作為移民城市的歷史。

「時間」是深圳鍾書閣的設計概念，店內的巨型紅色螺旋書架暗喻深圳數十載的飛速發展。（視覺中國/當代中國授權）

深圳鍾書閣整體以黑色反光瓷磚覆蓋地板，宛如置身萬花筒之中，讓整個空間充滿現代感和藝術氣息。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

從遠處觀看，書架仿仿佛一座巨大的錶盤，搭配着像鐘錶指標的把手，形成一座訴説深圳故事的「歷史之梯」，暗喻深圳的發展雖然只有短短四十載，卻取得矚目成就，發展成如今最有活力的一線城市之一。

除了巨型螺旋書架，深圳鍾書閣還按不同的閲讀功能，分成了4大區域，每個區域都設有大塊落地玻璃採光，營造空間感。室內燈飾則散發出柔光來烘托溫暖的閲讀氛圍，讓每個讀者在置身書店時，除了享受看書的樂趣，也能像在逛藝術館一樣，帶來視覺震撼。

廣州米穀書店 工業遺存的「魔法」變身

米穀書店位於廣州番禺區西坊大院內，這裏前身為國營農副產品綜合加工廠，於1958年落成，是番禺工業經濟文化的起源地，經改造活化後，成為了廣州一座集「圖書、旅行、咖啡、花藝」於一體的文化新地標。

書店共8層，外觀保留了昔日的紅磚瓦房和工廠車間結構，延續了老廣州的工業歷史風貌。

米穀書店共8層，採用立體中空塔式設計，擁有30米高的圍合型書塔和金字塔式的玻璃天窗。（視覺中國/當代中國授權）

廣州米穀書店的前身，是國營農副產品綜合加工廠，如今室內空間仍保留舊工廠元素，新舊結合，頗具特色。（視覺中國/當代中國授權）

店內設計則呈現截然不同的現代風格──入口處一座高達30米的巨型原木色書牆巍然矗立，採用挑空式設計貫通每層空間，猶如置身於《哈利波特》的魔法世界之中，層層疊疊的書架陳列着各式圖書，營造出強烈的視覺衝擊。

除了巨型書牆，米穀書店的金字塔式玻璃穹頂也是另一設計亮點，採用立體中空塔式設計，通過鏡面折射，讓整個書店空間更和諧明亮，現代設計與老廣特色的碰撞，創造出既保留歷史記憶又充滿當代氣息的文化空間，別有韻味。

江門先鋒書店 糧倉光影中的僑鄉新生

有「全球十大最美書店」之譽的書店，在大灣區原來就佔了兩座，除了鍾書閣，另一座就是先鋒書店。

創立於1996年的先鋒書店，向來以改造舊建築、融合在地文化為特色，將廢棄糧倉、古村落等歷史空間改造成兼具閲讀功能的文藝空間，賦予舊建築新面貌。

而位於江門開平的天下糧倉店，正是先鋒書店開設於華南地區的首座分店。

2號糧倉為「黍倉」，專門陳列社會科學類主題圖書。書架依弧形倉壁環繞布置，中央矗立着一座黑色旋轉樓梯，成為視覺焦點。（視覺中國/當代中國授權）

由糧倉改建而成的5座書倉，以「稻、黍、稷、麥、菽」主題分類藏書，呼應天下糧倉的歷史底蘊。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

書店由5座1970年代的舊糧倉改造而成，設計最大程度保留了原有的筒倉結構，以一條約72米長的「光隙畫廊」串聯起5個主題書倉，並透過頂部的弧形天窗進行自然採光，形成一座流動的光影劇場。

除了由糧倉改建而成的書倉，設計師亦在南側加建了一座高17米的文學鐘樓，以現代手法呼應開平碉樓地域特色，而北側則建有一座玻璃咖啡館，空間通過保留磚牆質感、讓歷史痕迹與閲讀文化融合，成為承載僑鄉文化的特色地標。

珠海覔書店 「參天巨木」下的城市書房

大灣區內，還有許多又大又美觀的書店，不過有一間書店，相信總會吸引大家停下腳步注目，說的便是以古字「覔」（粵音：「覓」）命名的覔書店。

由香港建築設計事務所創立的覔書店，以「隱」為核心理念，是深圳友誼書城所創立的品牌，珠海分店坐落於一座購物商場之中，以2,500平方米的規模，建構了一座融合閱讀與藝術的「城市家庭大書房」。

覔咖啡區域中，以一對8米高的樹狀立柱書架為焦點，猶如兩棵承載智慧的額參天大樹扎根於此。（視覺中國/當代中國授權）

珠海覔書店以米色和原木設計貫穿書店，讓閲讀空間變得溫暖舒適。（泛納設計集團官網/當代中國授權）

（當代中國製圖）

步入店內，首先映入眼簾的是高達12米的巨型書頁造型穹頂，布局以「時光長廊」為主線，弧形書架與暖色調燈光營造出沉浸式閱讀氛圍。

沿着長廊深入，書店各功能區漸次展開，包括採用階梯劇場設計的「覔句場」、以幾何曲線與樹洞樂園打造的兒童區「小小覔」，還有坐落了兩座8米高書架的「覔咖啡」等，設計都極具特色。

無論是鍾書閣、米古書店、先鋒書店，還是覔書店，它們都巧妙地融合現代設計與傳統書香元素，打造出兼具美學與體驗感的夢幻閱讀空間，絕對是大灣區旅行中不容錯過的文化打卡熱點！

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

