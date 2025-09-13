「前海5號樓」啟用　每周五以咖啡會友　打造國際人才服務樞紐

前海青年夢工場上新！在位於夢工場的前海國際人才創新街區，一座新大樓正式啟用，說的便是「前海5號樓」了！

大樓以打造「國際人才進入大灣區第一站」為目標，吸引人才集聚，推動前海成為人才闖灣區的「黃金舞台」。

這裏，每周五都會舉行咖啡派對等聚會，串聯一系列活動，有意北上灣區創業或工作的年青人不妨前來探看一下。



灣區創業｜前海5號樓 8大功能區招聚國際人才

「前海5號樓」位於前海青年夢工場二期，由深圳市委組織部與前海管理局聯合打造，以「國際化、樞紐型、全天候、未來感」為特點，串聯「人才鏈、創新鏈、產業鏈、資金鏈」，助力深圳成為國際人才樞紐。

前海5號樓位於前海青年夢工場，廣納不同國藉及領域人才，提供交流、引進、融資等一站式服務，協助國際人才進入大灣區發展。（前海５號樓官方微信/當代中國授權）

前海5號樓設有8大功能區域，包括「探索之門」、「紅院子」、「無界空間」、「城市看台」，全面覆蓋人才發展的多元場景。

例如，在二樓的「探索之門」，便是一個恒常的成果展示空間，集中展示深圳人才各項成果。現時，展示有以AI為主題展品，有「AI+智慧工業」、「AI+未來生活」等主題展區，吸引訪客圍觀及交流。現場展示的，便有眾擎PM01人形機器人、優必選Walker S1機器人、普渡D9機器人等。

展館設有各種科技，咖啡機器人全天候服務。（影片截圖）

海5號館二樓的「探索之門」是必參觀的，那裏恒常展示大灣區各人才的創作成果。（影片截圖）

灣區創業｜周五以咖啡會友 啟動學習交流

為了讓人才有更多交流空間，每個星期五，這裏啟動「5號樓，周五見」活動，以不同題材集聚各方人才。

活動有以咖啡為集聚的「星咖派」，有體驗為主的「星火工坊」、成果發布為主的「星躍發布」、學習為主的「星空講堂」，以及經驗分享的「星途體驗」等。

在「星咖派」區，到訪人才都能夠一邊喝咖啡，一邊聽講座及交流。

每個星期五，前海5號樓還有各種成果的分享及工作坊，還能夠即場與講者交流心得。（前海５號樓官方微信/當代中國授權）

每逢周五，D+Coffee都有名為「星咖派」的眾會，可以一邊喝咖啡一邊聽講座。進入「前海5號樓」公眾號便能看到詳情。（前海５號樓官方微信/當代中國授權）

在「星躍發布」區，有精選最新的前沿科技產品發布和成果，包括人工智能、集成電路、生物醫藥、低空經濟等領域；

在「星空講堂」區，更恒常地開展國內高校或香港高校頂尖教授的分享與講座，話題涉及「AI」、「生物細胞」、「機器人」、「特級鋼」等等。

灣區創業｜提供「一站式」服務 打造國際人才服務樞紐

現時，「前海5號樓」已滙聚了五大創新平台，分別為國際人才創新研究實驗室（海外人才數據庫）、數據合規服務中心、國家分子藥物創新中心、大灣區人工智能應用研究院、京東科技生態智算中心。

此外，也有五大重點項目集中落地，分別有五大深港合作基金、行雲集團總部、芬蘭通力電梯南方總部、新加坡會芯半導體前海總部、動界智控深圳機器人關鍵硬件模組前海寶安研發製造中心。

「前海5號樓」將持續升級「一站式」服務功能，為人才提供政策諮詢、鏈接創投資源，以及精準崗位對接等服務，讓人才都找到自己的發展空間。（中共深圳市委組織部/當代中國授權）

在各平台及資源的基礎下，未來，「前海5號樓」將升級「一站式」服務功能，為人才提供政策諮詢、鏈接創投、精準對接崗位，全力打造國際人才服務樞紐，推動前海成為實現夢想的「黃金舞台」。

前海5號樓

地點：前海青年夢工場二期

交通：地鐵5號樓前灣站D出口

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：繁體路牌兼老港建築 打卡前海深港合作區「香港」風