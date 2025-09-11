全球醫療｢風向標｣CMEF醫博會將開幕　首落地廣州3000家企業參展

廣州將首次迎來全球「醫療風向標」，開啟醫療科技「灣區新篇章」。9月26日至29日，第92屆中國國際醫療器械博覽會（CMEF）將在中國進出口商品交易會展館（廣州·廣交會展館）舉辦。本屆CMEF以「健康·創新·共享——共繪全球醫療新藍圖」為主題，展覽面積近20萬平方米，來自全球近20個國家的近3000家企業將攜數萬產品亮相，預計吸引超12萬名專業觀眾到場。



CMEF首次落地廣州，將依托廣州高水平對外開放格局及雄厚的醫療產業基礎，搭建起一座「鏈接全球，輻射亞太」的醫療科技樞紐平台。本屆CMEF由商務部批准，國藥勵展主辦，眾行業協會、學會、基金會、科研院校等機構支持，為全球健康產業帶來前沿科技與觀點碰撞的醫療盛宴。

CMEF被譽為全球醫療「風向標」。歷經40余年的發展，CMEF已逐漸成為集產品技術、新品首發、採購貿易、品牌傳播、科研合作、學術論壇為一體的全產業鏈醫療器械博覽會；通過多細分展會、子品牌聯動形成國際級「會展矩陣」，搭建「航母級」全球醫療器械行業綜合性服務平台。

本次展會重磅推出「首屆CMEF健康促進大會」。屆時，展會現場將發布《中國醫療器械創新研究白皮書》。尤為引人關注的是，本屆CMEF首次推出「國際健康生活方式展」，打造覆蓋全生命周期的「醫療+消費」新場景，沈浸式體驗面向未來的健康生活新方式。

第90屆中國國際醫療器械博覽會。

「AI+醫療」引領 搭建醫療科技「灣區樞紐平台」

作為中國對外貿易的「南大門」和粵港澳大灣區的核心樞紐，廣州憑借白雲機場、廣州南站、廣州港構建的立體交通網絡，高效鏈接全球百余國家商貿資源。全市集聚超過6500家生物醫藥與健康領域企業，形成從研發、製造到服務的全產業鏈生態體系。產業優勢既是CMEF落子的「底氣」，也將助力廣州及大灣區企業通過展會平台鏈接全球資源，實現「本土產業+國際技術」的深度融合。

第92屆CMEF將全方位升級展區佈局，圍繞智能技術應用、核心部件國產化、國際化合作、全周期健康管理等行業趨勢，設立28大主題展區：涵蓋超聲、放射、放療、呼吸、麻醉、重癥、消融、醫療機器人、體外診斷、內窺鏡、寵物健康、國際養老、康覆及個人健康、醫療器械設計與製造等板塊，呈現從「源頭研發」到「終端應用」的完整生態鏈。

本屆CMEF緊抓AI大爆發時代的機遇，現場將集中展示海量人工智能醫療創新產品，從智能診斷設備、AI輔助手術系統到智慧藥房解決方案等，全方位呈現「人工智能+醫療衛生」的前沿成果。

在超聲展區，便攜式掌上超聲、AI輔助診斷平台將集中亮相，配合適用於基層的遠程超聲解決方案，推動優質醫療資源下沈；放射展區將聚焦高端影像設備國產化與智能化升級，展出全球首款數字心臟專用SPECT、大平板移動C形臂、多功能診斷移動動態DR等前沿設備。

醫療機器人展區同樣看點十足，全膝佈局置換手術導航設備、多源視覺重建與定位系統、關節置換骨科手術機器人等，將全面展示我國在智能手術領域的最新突破。

依托大灣區製造業和國際商貿雙引擎優勢，本屆CMEF國際展區將迎來德國、美國、韓國、日本、英國、新加坡、馬來西亞、俄羅斯、巴基斯坦、印度、奧地利、中國香港、中國台灣等近20個國家和地區的代表團，全球新品與領先技術集中亮相，跨地域、多元化的醫療解決方案在此呈現。

在醫療器械本土化的趨勢下，本屆展會還將匯聚江蘇、上海、浙江、廣東、山東、四川、湖南等近30個地方產業集群，展示各地在創新研發、製造能力和市場應用上的特色成果，形成與國際展區相互呼應、共同驅動的雙循環格局。

CMEF醫博會。

瞄準「醫療+消費」 首設國際健康生活方式展

隨著「健康中國2030」戰略的深入推進，居民健康消費持續升級，健康產業迎來黃金發展期，2025年中國健康管理行業市場規模預計達21898億元（人民幣，下同），2030年將突破3.2萬億元，年增速顯著高於傳統醫療領域 。今年啟動的「體重管理年」專項行動提出「三年三步走」目標，旨在全面普及健康生活方式 。

乘此東風，國際健康生活方式展應勢而生。作為CMEF傾力打造的全新展區，將以「健康生活 品質未來」為主題，聚焦「全生命周期健康管理」，打造貫穿「醫、防、養、護」的新消費場景。該展區引入智能穿戴、居家健康、慢病管理、體重管理、適老化設備、醫療美容、中醫養生等千余款前沿產品，實現專業醫療與大眾健康的無縫銜接，也將為大灣區健康消費市場開闢新賽道。

展會重點打造的「健康生活嘉年華」，涵蓋基礎健康篩查、健康科普與產品、運動健康、健康飲食、互動體驗、未來健康六大板塊。觀眾可在現場參與體能測試、運動康復體驗、心理健康測評等互動活動，並直觀感受AI健康管理平台、智能運動康復系統等科技產品如何提升日常生活質量。

業內分析人士指出，這不僅是一次展會，更是一場面向未來健康生活方式的沈浸式體驗，為消費端與產業端搭建起高效的交流與合作橋梁。健康生活方式展的推出，標志著CMEF從專業醫療展會向「醫療+消費」複合型平台的戰略升級，將成為全球健康科技的「試驗田」與促進大眾健康的「風向標」。

第92屆醫博會將在廣交會展館開幕。

產展跨界融合 打造醫療健康全產業生態圈

以展促產，產展融合。本屆CMEF還將同期舉辦「醫療器械設計與製造」「智慧健康」「應急救援」「寵物健康」等一系列熱點領域的子品牌展會，打造全產業鏈生態圈。

作為CMEF的核心子品牌，中國國際醫療器械設計與制造技術展覽會（ICMD）聚焦醫療器械制造上遊供應鏈，致力於構建一個覆蓋「設計-制造-服務」的完整產業生態體系。從嵌入式芯片、高分子醫用材料，到自動化組裝生產線、工業機器人等，呈現智能制造在醫療器械領域的落地案例。近500家國內外品牌將攜萬餘款產品參展。其中，材料科學與新型應用領域的前沿成果將首次集中亮相。

萬億銀發經濟市場興起，康養產業正迎來前所未有的發展新機遇。中國國際康覆及個人健康博覽會（CRS）、中國國際養老福祉及護理用品博覽會（CECN）、中國國際家用醫療用品展覽會（Life Care）同期開展，將帶來智能康覆醫療、智慧養老、家用醫療、適老化改造、老年生活文娛等全產業鏈新技術、新產品及新應用。屆時，近千品牌展商將展示外骨骼康覆訓練機器人、智能上下肢及多關節康覆機器人、腦機接口康覆訓練機器人等明星產品。

作為CMEF旗下聚焦安全應急領域的子品牌，2025國際應急、安防及救援技術裝備（秋季）博覽會本屆博覽會，則深度融合醫療應急與院前救援場景，打造覆蓋「院前急救-轉運保障-現場處置」的一站式展示平台，呈現急救救援領域的創新活力。

寵物健康展方面，主辦方特別邀請國際獸醫協會和國內寵物醫療龍頭企業，聚焦寵物腫瘤早篩、寵物康復理療設備等細分賽道，推動人醫技術與寵物醫療的雙向轉化，讓「人寵共享」的理念真正落地到臨床與家庭場景中。

引領行業思潮 近70場論壇共探產業新未來

本屆CMEF將錨定行業需求，推出近70場高端論壇和主題會議，圍繞「國際合作、政策法規、市場開拓、前沿學術、行業發展」五大核心板塊，構建起一個全方位、立體化的高端對話與資源對接平台。會議論壇主題涵蓋法規合規、智慧醫療、公立醫院、醫療器械流通、中醫藥、多倉協同等熱點議題。

在國際合作領域，《2025創新醫療器械跨境準入策略大會（秋季）》《廣東省生物醫藥與健康產業海外知識產權貿易壁壘應對與能力提升專題培訓》《第92屆CMEF「WeTalk」國際舞台》等會議論壇，分別聚焦東南亞、歐洲等重點市場準入壁壘突破，多維度助力中外企業共建醫療科技新生態。

緊扣政策法規動態，《第七屆「全球醫療器械法規」論壇》《醫療器械無菌保證與合規技術大會》《公益MDR法規/標準培訓班》等會議論壇，多層面剖析政策要點，引導企業在合規框架下應對挑戰、把握機遇。

著眼市場開拓，《醫藥流通行業第五屆醫療器械流通論壇》深入剖析集中採購政策下的流通模式創新，聚焦網絡銷售監測、港澳藥械通、多倉協同、招採合規等行業熱點；《第92屆CMEF電商渠道大會》則邀請國內外主流電商平台，助力企業在電商渠道布局中少走彎路、搶占先機，幫助企業讀懂電商渠道的「新規則」「新玩法」「新機遇」。

當前，醫療科技創新正加速重塑公立醫院發展模式。廣州擁有51家三甲醫院，占廣東省總數的40%以上。《2025公立醫院高質量發展專題調研交流總結（廣州）》」系統總結五年來公立醫院高質量發展實踐經驗，研判未來公立醫院發展方向。

本次展會還重磅推出的《首屆CMEF健康促進大會》，圍繞「 全球健康趨勢與挑戰」「健康中國促進戰略」和「科技創新驅動」三大主題展開分享，從健康中國戰略高度探討產業方向，為醫療健康產業高質量發展提供方向指引。

鏈接全球商貿 參展商與採購商「雙向奔赴」

廣州正憑借大灣區地理區位與產業優勢，積極重塑全球醫療商貿版圖。2025年第137屆廣交會就吸引了來自219個國家和地區的28.89萬境外採購商，現場意向出口成交254.4億美元，強大的國際採購商資源將為本屆CMEF帶來顯著的觀眾附加效應。此外，廣東省近20萬家醫療器械生產經營企業形成的全產業鏈生態，將為參展企業提供從研發到應用、從生產到銷售的一站式對接機會。

本屆CMEF吸引近20個國家的近3000家企業參展。同時，聚集超130個國家的專業買家。為精準對接國際買家，展會推出「WeMatch」活動，參展商與採購商「雙向奔赴」，實現1對1商務洽談。

隨著「一帶一路」倡議持續推進，東南亞國家成為我國醫療器械企業「出海」的重要目的地。數據顯示，2024年，中國醫療器械向東南亞出口金額為204.25億元，同比增速12.61%。據主辦方介紹，此次已收集到的國際採購需求中，東南亞買家占比與往屆相比大幅提升。採購需求涉及醫療耗材、檢測試劑、影像設備、內窺鏡、分子診斷等多個領域。

為打破地域和時間限制，CMEF還打造了iCMEF·全球醫療健康產業線上平台，實現365天「永不落幕」的國際醫療商貿網絡。該平台已累計訪問量突破1000萬次，匯集了16000余家品牌企業、33000余款明星產品、8800余款新品，涵蓋從醫學影像、檢驗檢測到康覆護理、智慧健康的全品類資源。

未來已來，萬億醫療器械行業迎來新風口、新機遇。9月26日至29日，相聚廣州·廣交會館，共同見證這場跨越國界、融合產業、引領未來的醫療健康盛會。在這里，科技與健康相遇，理念與實踐交融，灣區醫療科技新圖景正徐徐展開。