深圳樓市新政分區解除限購　羅湖帶看量張超4成　二手簽約量翻倍

深圳於9月5日晚間出台涵蓋限購優化、信貸調整及公積金支持的樓市新政。政策落地後的首個周末（9月6日至7日），市場熱度迅速釋放，諮詢量、帶看量及簽約量同步攀升，業界稱「政策窗口期」效應顯著。



9月5日晚11時，深圳市住房和建設局及中國人民銀行深圳市分行聯合發布《關於進一步優化調整本市房地產政策措施的通知》。通知指出，自9月6日起，深圳將分區優化調整居民及企事業單位購房政策，並同步優化個人住房信貸政策。

深圳樓市。（視覺中國）

根據新政，目前僅福田區、南山區和寶安區新安街道仍執行住房限購政策；符合購房資格的深戶家庭，以及繳納社保或個稅滿一年以上的非深戶家庭，將不再受購房套數限制；非深戶家庭如未能提供一年以上社保或個稅證明，則可在部份區域購買最多兩套住房；而在鹽田區及大鵬新區購房則不再審核購房資格。企事業單位方面，在深圳除部份核心區外購房亦不再受購房資格限制。

在信貸方面，新政明確各銀行不再區分首套與二套住房貸款利率，將根據市場利率、機構經營狀況及客戶風險等因素自行確定。另深圳市住房和建設局同日發佈《住房公積金管理辦法》及《住房公積金提取管理規定》修訂徵求意見稿，擬新增六類提取情形並優化租房提取政策，以進一步支持職工住房需求。

深圳樓市新政後首個周末成交數據亮眼。

新政出台後，市場迅速反應。《南方都市報》報道指，9月6日，樂有家研究中心平台二手房單日諮詢量飆升至近90日高位，帶看量亦較近八周平均水平上升15%，其中剛退出限購的羅湖區單日帶看量增幅達38%，寶安區亦錄得16%升幅。數據顯示，新政後首個周末，樂有家門店二手看房量較前一周周末增加12%，其中羅湖增幅最為明顯，達43%。深圳中原數據亦顯示，新政出台48小時內，中原找房App諮詢量同比增20%，羅湖區更增30%。

前端熱度很快反映至成交。據深圳貝殼研究院監測，新政後首個周末，貝殼合作門店二手房簽約量較8月周末均值增33%，較7月周末均值升60%；其中羅湖區簽約量較前一周末直接翻倍，寶安區亦錄得69%增幅。新房市場同樣火熱，貝殼合作門店新房認購量較8月周末均值增40%，較7月周末均值升50%；深圳中原代理的新房項目訪客量同比增48%，成交量同比增60%。

貝殼深圳合作門店二手房簽約量變化數據。

此外，還有許多購房者開始「搶房」。一名來自廈門的跨城客戶在新政發布後連夜返深，與另一組客戶爭奪同一套房源，最終果斷轉帳定房；另有「無名額」客戶在新政落地當夜即獲購房資格，翌日便完成簽約。

不過，業界提醒仍需觀察。樂有家研究中心指出，成交屬較後期指標，從帶看轉化至成交需一定時間，目前仍存在「時間差」。中原地產研究院則表示，雖然二手住宅業主報價指數已回升4個百分點，市場預期回暖，但網簽數據尚未出現明顯變化。

專家認為，此次深圳新政既釋放壓抑需求，也創造新增需求，核心作用在於「雙向激活」。深圳貝殼研究院院長肖小平稱，政策既消除了觀望者的顧慮，也為一批原不具購房資格的群體打開大門。中指研究院政策研究總監陳文靜則指出，深圳此次調控力度大於北京、上海，並將調控細化至各區、各街道，施策更為精準，對其他一線城市具參考價值。

她表示，隨着北京、上海和深圳相繼落地新政，預計短期內會有更多城市跟進，結合「金九銀十」傳統旺季，政策效果及開發商推盤意願將推動市場活躍度改善。