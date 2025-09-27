京東MALL深圳首店　30專區大玩「體驗式消費」　港人享退稅優惠

繼京東電器城市旗艦店在深圳華強北開業後，規模更大的京東Mall實體店亦正式落戶南山區。

作為深圳首家「京東自營全場景綜合類消費商業體」，京東Mall以「家」為主題，集家用電器、手機通訊、潮玩數碼、家居建材於一體，並特設30多個主題專區，以工作坊等方式讓市民「先體驗後購買」，打造沉浸式消費新模式。



20萬潮流科技商品 全棟6層各有主題

京東MALL深圳南山店位於南山後海商圈海雅繽紛廣場，緊鄰地鐵9號線南山書城站，面積達3萬平方米，匯聚華為、蘋果、榮耀、OPPO、vivo、大疆、卡薩帝、西門子等200多個核心品牌逾20萬款商品，打造深圳家電、家居、數碼產品等潮流科技新地標。

京東MALL深圳南山區整樓達6層高，每一層都有不同功能，設計造型充滿科技感。(京東MALL/當代中國授權)

京東MALL深圳南山店一共6層，每層都有不同的主題。一樓為「智能科技館」，有新款手機、電腦、數碼產品等；二樓為「品質生活館」，有智能家電、廚房電器、按摩椅等；三樓為「廚衛家居館」，可以度身設造開放式廚房一站式設計。

京東MALL一樓專門設有手機、數碼等產品，無人機專區也第一層。(京東MALL/當代中國授權)

在四樓，設有智能家居專區，能度身訂造一屋智能家用電器。(京東MALL/當代中國授權)

四樓「智慧家族館」，提供新風系統、淨水、衛浴、全屋智能等智能家居設計；五樓「高端視聽館」，有超大型電視及空調設備；六樓則為「高端冰洗館」，各式智慧冰箱（雪櫃）及洗衣機都在這一層可以找到。

咖啡、烘培、電競、無人機 30個主題體驗區任玩任試

有別於傳統家電家居賣場，京東MALL 創新打造「場景即賣場」模式，設有逾30個沉浸式主題體驗區及特色專區，包括咖啡工坊、美食工坊、輕廚生活體驗區、DIY電競區等，以體驗方式打造「逛、買、玩」消費新場景。

在一樓設有無人機體驗區，設有大型空間以供體驗各式無人機性能，還有攝照體驗區及音頻體驗區，是攝影控與音響控的天堂。

二樓則設有咖啡工坊及美食工坊，顧客能夠親身試驗不同品牌的咖啡機及烘焙機，學習如何調配咖啡、製作港式茶點，還能夠製作專屬自己的杯子。在DIY電競區，顧問更可以與同伴組隊即場體驗熱門電競遊戲，了解當中的操作技巧。

京東MALL電競專區能夠與同伴組隊試玩遊戲，相信未來吸引不少電玩愛好者聚首一堂。(網上圖片)

經過示範及體驗後，購物變得更踏實，更能滿足消費者需要。

京東MALL設網上網下店 港人可享退稅優惠

實體店外，京東MALL深圳南山店亦同步設有網上商店，提供網上網下同款同價、質量問題30天包退、指定品類只換不修等服務，讓顧客安心購物。

對於港人來說，京東MALL深圳南山店更有一個吸引的理由，就是退稅優惠。商店為境外旅客及港澳台人士提供離境退稅服務，合資格旅客在門店開具退稅申請，憑相關憑證在離境口岸指定退稅點辦理增值稅退還。

京東MALL設有退稅優惠，合資格客戶在MALL內登記，再在過關時獲得退稅。（網上圖片）

