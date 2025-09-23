颱風樺加沙｜廣深傍晚現絢麗晚霞　氣象台：颱風前兆不可掉以輕心

今年第18號超強颱風「樺加沙」正步步逼近廣東沿海，氣象部門預測其中心附近最大風力達17級，將於9月24日登陸，屆時廣東多地將面臨強風暴雨。但在颱風到來之前，廣東卻呈現「風平浪靜」的景象，廣州、深圳甚至在傍晚出現壯麗晚霞，不少市民紛紛拍照打卡，記錄下颱風前的落日美景。



深圳市氣象台解釋，颱風前的平靜並非偶然，而是颱風來臨前的典型天氣現象。颱風中心就像一個巨大的「抽水泵」，將外圍水汽源源不斷吸入，導致外圍雲雨減少。同時，颱風中心的強烈上升氣流在高空擴散後下沉至地面，形成「下沉氣流」，抑制雲層生成，天空因而晴朗少雲，還因壓縮增溫效應而導致氣溫上升。

今天20時，超強颱風「樺加沙」中心附近最大風力16級（55米/秒），以每小時20公里左右的速度繼續向西偏北方向移動。 ​​​（中央氣象台）

氣象專家形容，這就像「空調外機效應」：颱風中心相當於冷氣機，而外圍下沉氣流則如同排出的熱風。颱風強度越大，這種效應越明顯，人們感受到的晴熱天氣也越突出。

根據中國氣象局的《颱風業務和服務規定》，颱風風力最高可達17級，風速範圍為每秒56.1至61.2米。「樺加沙」當前中心風速已達每秒58米，相當於時速205公里，正好位於17級標準。深圳市氣象台提醒，市民千萬不可被眼前的「好天氣」迷惑，這份短暫的平靜之後，將迎來極端風雨天氣。

23日下午，廣州陽光明媚，風力雖有加強，但並未掩蓋天空中的斑斕晚霞，不少市民在下班途中停下腳步拍照留念。深圳氣象部門亦發布了當地晚霞美景。然而專家強調，這些看似祥和的畫面，正是颱風逼近的「前奏」，一旦「樺加沙」登陸，廣東沿海將面臨大暴雨甚至特大暴雨，陸地最大陣風可達12至14級，沿海、海區和高地更可能出現15至17級的狂風。

氣象部門呼籲，全省應嚴陣以待，市民切勿掉以輕心，務必提前做好防颱措施，避免不必要的外出，以防突發險情。