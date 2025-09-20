海島上的雙貝珍珠、都市光明之眼　盤點大灣區幾何奇觀｜附交通

穿越大灣區的都會天際線，藝術與建築交融的視覺盛宴悄然展開——四座以鮮明幾何語言構築的藝文地標，不僅是打卡勝地，更以突破傳統的未來感設計，重新詮釋嶺南文化，成為大灣區一張張閃亮的城市新名片。

現在就出發，沿着這條藝文路線，親身感受大灣區城市的創新與活力！



深圳光明文化藝術中心 都市中的「光明之眼」

遠在深圳最北面的光明區，原來坐落了一座外型極其獨特的藝文地標——光明文化藝術中心。

從遠處觀看，深圳光明文化藝術中心就像一件巨大的藝術品，其最具標誌性的設計，是環繞在主體建築旁的弧形水景，月牙形正門倒映在水中，形成一隻靈動的「眼睛」，因此又被譽為「光明之眼」。

深圳光明文化藝術中心門前的「光明之眼」，以靈動的線條與水中倒影巧妙相接，入夜後燈光點亮，瞬間變得充滿未來感。（視覺中國/當代中國授權）

深圳光明文化藝術中心內，除了有圖書館，還有演藝中心、美術館、城市規劃展館及文化中心，是光明區一座綜合性文化藝術中心。（視覺中國/當代中國授權）

除了這隻標誌性的「眼睛」，光明文化藝術中心還融入了嶺風民居的疊院意境。外牆以純白色調的立方體錯落堆疊，線條簡潔而富於節奏，在現代感中流露東方美學的典雅氣質。

佔地達13萬平方米的光明文化藝術中心，規模相當於1.5個香港文化中心，隨着晝夜更替，白天光影變幻，夜晚燈光璀璨，這裏不僅是攝影愛好者的取景勝地，更是集合美術館、演藝廳與圖書館於一體的綜合文化殿堂。

廣州白鵝潭大灣區藝術中心 江濱上的「文化巨輪」

廣州的文化地標眾多，除了著名的廣東省博物館、廣州大劇院外，還有一座令人眼前一亮的新地標，那就是於2024年正式亮相的白鵝潭大灣區藝術中心。

白鵝潭大灣區藝術中心坐落於沙面島以南的白鵝潭畔，其設計靈感源自嶺南文化中「雲山珠水」的意境，而拱形屋頂與鏤空立面，則借鑑了廣府傳統透雕工藝，典雅之餘，盡顯現代氣派。

白鵝潭大灣區藝術中心是省重點文化工程，由中國工程院院士何鏡堂領銜，與華南理工大學建築設計院及廣東省建築設計院合作設計建成。（視覺中國/當代中國授權）

白鵝潭大灣區藝術中心高78.5米，地上11層，地下2層，由廣東美術館、廣東非物質文化遺產展示中心、廣東文學館三館組成。（視覺中國/當代中國授權）

從空中俯瞰，白鵝潭大灣區藝術中心既似揚帆待航的巨輪，又如一隻靜臥江面的優雅白天鵝，每當夜幕低垂，燈光漸起，建築更顯璀璨生輝，與江水相映成畫。

作為粵港澳大灣區的文化新平台，白鵝潭大灣區藝術中心不僅匯集了廣東美術館、文學館與非遺展示中心，更像徵着嶺南文化的新啟航，成為探尋灣區人文中一處不可或缺的必訪去處。

佛山大劇院 懸於空中的「嶺南魔方」

佛山有座高153.6米的層層疊？這座由36個大小各異的白色方盒子錯位組合而成，別名叫「坊塔」的佛山大劇院，自2017年建成以來，已成為當地最吸引的藝文地標。

雖然佛山大劇院的建築外貌是由方形設計，但其實內部是球形結構；整體建築以白色方塊為重點，加上源自嶺南文化的正紅、正黃等色彩，極具視覺衝擊力。

佛山大劇院，坐落於佛山新城中心，由36個大小各異的白色方盒子錯位組合而成，又名「坊塔」。（視覺中國/當代中國授權）

佛山大劇院外牆採用鏤空的佛山傳統剪紙紋理設計，整體設計融合中西美學，極具美感。（視覺中國/當代中國授權）

佛山大劇院也巧妙地融入了佛山傳統的剪紙和燈籠文化，外牆的鏤空雕刻在陽光下投射出豐富的光影變化，而當夜晚燈光從縫隙中透出時，整座「坊塔」更顯得玲瓏剔透，宛如一件精工雕琢的現代藝術裝置。

除了大劇院，「坊塔」內還設有藝術館和展覽館，它就像一座連接佛山傳統工藝與現代創新的跨界舞台，成為遊客體驗該城市創意活力的熱門打卡地！

珠海日月貝大劇院 海島上的「雙貝明珠」

在珠海野狸島上，一座臨海的歌劇院是無數遊客鏡頭下的焦點，它便是全國唯一一座建在海島上的歌劇院——珠海大劇院。

珠海大劇院的設計概念直白而浪漫——取自「珠生於貝，貝生於海」的靈感，大小劇場呈日月雙貝造型，外觀猶如從海中升起的巨大貝殼，在陽光下呈現純淨的白色，因此又有「日月貝」之稱。

珠海大劇院又名「日月貝」，遠看其外形像兩組一大一小的「貝殼」，「大貝殼」最大高度達90米。夜幕下的劇院亮起燈飾美輪美奐。（視覺中國/當代中國授權）

珠海大劇院的總建築面積達5.9萬平方米，當中除了有一個1,550座的大劇院外，亦有一個550座的多功能小劇院。（視覺中國/當代中國授權）

珠海大劇院的建築表面，採用超大型鋼結構雙層幕牆，白天呈現半通透效果，夜晚則通過LED燈光變幻出日月星辰等圖案，成為點綴在南海之濱的一顆璀璨明珠。

憑着別樹一格的建築設計，珠海大劇院於2017年入圍世界建築節獎，並於2020年榮獲中國土木工程詹天佑獎，它將海的靈動與藝術的高雅完美結合，成為珠海這座海洋城市最具代表性的文化地標。

