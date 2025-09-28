廣州地鐵、城際5條線9.29齊開　番禺半小時直達白雲機場

廣州城際與地鐵網絡迎來新一輪大擴展。廣州地鐵集團通報，廣州東環城際（番禺至白雲機場北）、琶蓮城際、廣惠城際北延段（小金口至惠州北）將於9月29日中午12時正式開通營運；同日，地鐵十三號線二期（天河公園至魚珠）、十四號線二期（嘉禾望崗至樂嘉路）、十一號線廣州東站也將隨首班車一併投入運營。新線與延長段啟用後，標誌大灣區城際鐵路從「單線佈局」邁入「網絡化運營」新階段。



據介紹，廣州東環城際全長57.8公里，共設13座車站，連通廣州南站（番禺站）與白雲機場等重要交通樞紐。琶蓮城際全長18.2公里，設4座車站，將進一步強化琶洲「會展+文旅」雙重優勢。

廣惠城際北延段全長6.4公里，設2座車站，與既有線路實現互聯。官方指，開通後從番禺站搭乘特快列車，最快30分鐘即可直達白雲機場東站，廣州至佛山、東莞核心區可在30分鐘內抵達，至肇慶、惠州約60分鐘，至清遠約90分鐘，以廣州為核心的「30-60-90」大灣區交通圈雛形已現。

值得注意的是，東環城際亦是目前唯一接入白雲機場T3航站樓的軌道交通線路。白雲機場東站將與T3航站樓同期啟用，屆時白雲機場將成為全球最大單體機場，年旅客吞吐能力達1.2億人次。

地鐵網絡方面，十三號線二期全長8.3公里，共設4站，開通後將與一期貫通營運，實行「天河公園至新沙」交路，工作日高峰期行車間隔約6分鐘，單程運行時間約44分鐘。新線啟用後，乘客可直接在天河公園站換乘進入市區，無需再於魚珠站中轉五號線，將有效分流部份客流。

十四號線二期全長9公里，共設7站，將與一期貫通，實行「樂嘉路至東風」交路，並採取快車與普通車結合模式。普通車高峰期行車間隔約6分鐘，快車行車間隔約27分鐘，單程最快59分鐘可達。為應對客流需求，早高峰及周末將靈活加開區間列車，並調整快慢車比例。

十一號線廣州東站則設有K、L兩個新出入口，均位於廣園東路東側，居民可直接入站，無需再穿越馬路至原有出入口。開通後，十一號線將於早晚高峰及周末各增加1列車投入，縮短行車間隔至約5分20秒至6分14秒。

新線在服務設計上亦突顯「全齡友好」理念。十四號線雲霄路站將廣州地鐵吉祥物「悠悠」及「悠悠街坊」融入導向標識和站內設計，營造童趣氛圍，並設立「悠悠小課堂」向兒童普及安全文明出行理念；馬務站則打造「舒心驛站」，提供休憩座椅、便民桌台、多功能充電接口及雨具收納等設施。

隨著城際與地鐵多線同日開通，廣州軌道交通總營運里程將達768.4公里。廣州官方表示，此舉不僅加快構建「軌道上的大灣區」，亦將進一步強化廣州作為大灣區核心引擎的輻射帶動作用，為區域高質量發展注入新動能。