慶祝國慶76周年　黃大仙區舉辦青年中式步操匯演弘揚國民精神

適逢國慶節，由黃大仙區步操推廣委員會主辦、黃大仙民政事務處及東九龍青年社合辦「慶祝中華人民共和國成立76周年：黃大仙青年中式步操匯演暨升旗禮」於今日（9月28日）在東頭社區中心舉行。黃大仙民政事務專員胡鉅華JP、中聯辦九龍工作部處長黃想平、黃大仙區步操推廣委員會主席黃錦財MH以及消防處分區指揮官(九龍中)王文恩等嘉賓蒞臨主禮。



是次國慶升旗禮邀請到區內6個青年制服團體，包括民安隊少年團、香港紅十字會、香港交通安全隊（東九龍總區）、香港海事青年團、香港童軍總會以及香港女童軍總會東九龍第50女童軍隊，和區內9間中小學合共120多名年輕人一同參與。

典禮上，黃大仙區中式步操隊擔任護旗方隊進行升旗儀式，大會期望藉升旗儀式慶祝祖國成立76周年，弘揚中華民族精神，同時讓大眾感受到青少年制服團隊團結及紀律精神，展現社會需要的正向思維以及和諧共融。

黃大仙區中式步操隊擔任護旗方隊進行升旗儀式

胡鉅華專員致辭時表示今年是中華人民共和國成立76周年，國家自建國以來一直高速發展，人民生活水平不斷改善，成立中華兒女應深感自豪。同時讚揚黃大仙區步操推廣委員會多年來在區內推廣中式步操文化、凝聚青年力量，為黃大仙區培育優秀的步操隊員。

黃大仙區步操推廣委員會自2017年成立，並於2022年11月開始中式步操訓練計劃，成立香港十八區中首支青年地區中式步操隊，至今培訓了35所中小學，超過720名學生參與。同時，委員會積極建立了區內各制服團隊之間的溝通與合作平台。每年，委員會均與黃大仙民政事務處和區內制服團體共同舉辦國慶升旗禮及步操活動。

展望未來，黃大仙區步操推廣委員會將持續努力舉辦更多活動，以培養更多優秀的青年步操隊員，為黃大仙區的發展貢獻力量，致力於建設更美好的社會。