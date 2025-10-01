天下第一爛尾樓變身酒店國慶爆滿　工作人員：行政套房都有人訂

今年國慶假期，出行旅遊火爆。前不久引發關注的貴州獨山縣「天下第一水司樓」變身的豪華酒店，也迎來正式營業後的首個國慶長假。內媒報道，國慶期間該酒店的最低價為400元（人民幣，下同），而行政雙床房的價格為每晚2800元，行政豪華套房的價格為3809元。有入住過的網友點評認為酒店環境不錯，也有網友認為飯又貴又難吃。



10月1日，該酒店工作人員透露，10月3日滿房狀態，就連3688元的行政豪華套房也被訂了。



酒店線上價格表上顯示，從1日至8日，該酒店不同房型價格從300元至1130元不等，3日除2339元的行政雙床套房和3303行政豪華套房以外，只剩下1130元的商務大床套房，最低入住價格為8日，當天標準大床房價格為300元。

酒店工作人員也告訴記者，實際上該酒店10月3日已經滿房，包括3688元的行政豪華套房也被訂了，行政雙床套房則在5日無房，如果旅客想在長假期間一直入住該酒店，建議分開購買。

「天下第一爛尾樓」曾停工6年 今變豪華酒店 十一連假已被訂滿

「天下第一水司樓」曾經是獨山縣的標誌性建築，也是當地盲目舉債近2億元打造的形象工程、政績工程。公開報道顯示，2016年9月，水司樓開工興建，總建築面積6萬平方米，樓高99.9米，進深240米，共24層大型全木質框架榫卯結構建築，按照水族人依山傍水而居的傳統習俗修建，運用許多水族文化圖騰，因此被稱為「天下第一水司樓」。

該項目爛尾至2024年。當年，擁有多個酒店品牌的格美集團接手該項目後打造了紫林山豪利維拉酒店。

今年5月，紫林山豪利維拉酒店正式運營。酒店微信公眾號上顯示，紫林山豪利維拉酒店是由格美集團於2025年在貴州省黔南州打造的五鑽商旅度假酒店，集酒店住宿、餐飲、會務、休閒娛樂、康養於一體，是獨山縣唯一一家圍繞「生態康養度假」為主題的酒店。酒店建築面積7萬平方米，進深240米，建築高度99.9米，總層數24層，酒店精心打造了365間客房。