深圳國慶中秋「打鐵花」觀賞指南　非遺絕技有新玩法？

國慶假期遇上中秋節，內地一連八天假期，各地都有不同的慶祝活動。

在深圳，被譽為「一生必看非遺」的打鐡花，近年每逢節日幾乎都是各主要旅遊區的必備節目。

為了吸引觀眾，一些景點便在「打鐡花」之上加入了一些新元素，變成了一場「火」舞盛會，令觀眾視覺上更感震撼。究竟有哪些新元素？哪些景點必去？



小梅沙海濱公園 1,600℃鐵花與冷火焰迎國慶

去年5月重建後開幕的小梅沙海濱公園，今年迎來盛大的國慶慶祝活動。

由10月1日至8日整個國慶及中秋節假期期間，小梅沙海灘晚上都舉行「夜場超火大秀」，有名為「九重火秀」匯演，由九項以「火」為主題打造的大型火舞表演。

重頭戲當然是非遺打鐵花。在指定時間裏，大師在海灘上把溫度達1,600℃的鐵水向天潑灑，在遼闊的夜空中綻放出燦爛奪目的鐵花火雨，場景壯觀。

小梅沙是深圳市2021年起推行文旅業態更新項目的首個重建項目，去年5月才落成啟用。沙灘部分展示全新面貌，成為一個海度假觀樂場。在沙灘中舉行「打鐵花」，花火在漆黑的夜空中更顯明亮。(深圳小梅沙官方微信/當代中國授權)

利用打鐵花的火光和花舌的效果，小梅沙融入了不同的火舞表演，都能營造出喜慶熱鬧的氛圍。圖為火魔方。(深圳小梅沙官方微信/當代中國授權)

小梅沙在高溫的打鐵花概念下，利用科技打造出像似火舌的低溫冷火焰，營造出這個「冷火焰瀑布」場景。(深圳小梅沙官方微信/當代中國授權)

這裏還有中秋節特色「火燒花塔」的表演。(深圳小梅沙官方微信/當代中國授權)

圍繞火為主題的，還有一系列個人表演，包括有火舞、火圈特技、炭花舞、火立方等，表演者手持不同形狀的火棒或工具，在黑夜中靈動起舞，呈現各式火焰的千姿百態。

表演不單在地面上，更延伸至空中。「水飛焰火扇」和「空中飛人焰火秀」兩大項目，表演者在漆黑的半空中施展火技，營造視覺震撼。此外，還有燒火塔、冷火熖瀑布，都能讓你在一片火光中感受節日的熱鬧氛圍。

值得注意的，是小梅沙海灘的另一邊小梅沙海洋世界，有一系列以「海」為主題的慶祝活動，共同以「海與火」歡度國慶與中秋節。

小梅沙海濱公園

地址：深圳小梅沙景區

交通：地鐵8號線小梅沙站A出口

門票：成人¥50 (小梅沙海濱公園)

錦繡中華民俗村 空中飛人「打鐵花」？

想看空中飛人在夜空中「打鐵花」嗎？

在錦繡中華民俗村，「打鐵花」與空中飛人揮舞火壺的表演完美結合，每周六、周日及法定假日，特別在國慶及中秋節日盛大上演。

欣賞表演的最佳位置，就在翠湖碼頭前。晚上9時，碼頭臨水區域，迎來三大「火」舞盛宴，分別有「非遺打鐵花」、「水上飛人火壺」，以及「風火輪」。

錦繡中華民俗村特意把非遺火壺加入空中飛人概念，創新玩法。(深圳錦繡中華民俗村@小紅書/當代中國授權)

在打鐵花的火焰下，空中飛人手持火壺在空中舞動，氣勢非凡。(深圳錦繡中華民俗村@小紅書/當代中國授權)

打鐵花的火姿美妙，單獨看都一樣令人嘆為觀止。(深圳錦繡中華民俗村@小紅書/當代中國授權)

非遺大師掄臂一揮，滾燙鐵水瞬間炸裂，漫天「火流星」如金色瀑布傾瀉而下。與此同時，手持烈焰火壺的水上飛人騰空而起，在紛飛的鐵花中穿梭舞動。火焰劃破夜空，勾畫出絢爛的圖畫，為節日送上祝福。

錦繡中華民俗村

日期：每周六、日、法定節假日

時間：21:00-21:30

地址：錦鏽中華民俗村翠湖碼頭

交通：地鐵1號線華僑城D出口

門票：成人¥79

甘坑古鎮 花月夜2.0聲光電中「打鐵花」

今年為慶祝國慶與中秋「雙節」，甘坑古鎮全新推出「甘坑花月夜」2.0版夜遊項目，融合聲、光、電等現代光影技術與傳統藝術手法，打造兼具東方美學與現代科技的夜繽紛場景。

夜幕之下，古村田園化身為科技投影的戶外光影藝術空間，呈現飛天鳳凰、嫦娥奔月、天女散花等精彩光影秀，營造出一片夢幻樂園。在此夢幻背景中，大師在水上施展打鐵花絕技，花船上則上演天女散花、嫦娥奔月、飛天鳯凰，為遊客營造出虛實交織的沉浸式夜遊場景。

甘坑古鎮花月夜今年以聲光電為主題，在燈光背景下打出的鐵花色彩十分豐富。（花田惜惜@小紅書/當代中國授權)

甘坑古鎮打鐵花的另一角度，點點鐵花如繁星。（花田惜惜@小紅書/當代中國授權)

圖為由打鐵花創新出來的火扇。（花田惜惜@小紅書/當代中國授權)

除了「甘坑花月夜」2.0主題活動外，甘坑古鎮依託二十四史書院的文化底蘊與古鎮客家風韻，還推出「時空茶境」沉浸式茶文化遊園，以「日遊夜賞」新模式，為遊客一同度國慶與中秋佳節。

甘坑古鎮

日期：10月1日至11月2 日

時間：第一場19:30-20:10；第二場21:00-21:40

地址：甘坑古鎮小涼帽農場

交通：地鐵10號線甘坑地鐵站B出口

門票：成人¥48

觀瀾湖生態運動公社 超十項花火滙演 篝火舞嘉年華

非遺「打鐵花」秀去年在觀瀾湖生態運動公社上演，好評如潮。今年，在鐵花秀之外，更加入了大量以「花火」元素為題的表演，驚險與美艷兼備！

在觀瀾湖生態運動公社中央網球場，假期期間每晚兩場，以「非遺鐵花秀/閃電俠」為主題，表演項目超過十項，全都與火有關，包括火刀、火棍、吐火、火流星、火平面、炭花舞、風火輪、火魔方，九龍火炮，以及閃電俠等。

想參與一起玩「火」的話，觀瀾湖生態運動公社也能夠滿足你。這當然不是讓你即場體驗「打鐵花」，而是集體跳篝火舞，每晚8時40分在1號小賣部廣場舉行。看完7時第一場非遺鐵花秀後，可以悠閒地走來參加篝火舞，或者跳完後再快步走到中央網球場，趕及觀看於9時10分開演的第二場鐵花秀，時間安排上相當從容。

觀瀾湖打鐵花表演，無論色彩和形狀都十分到位。（深圳觀瀾湖MH MALL官方微信/當代中國授權)

在打鐵花元素上，觀瀾湖生態運動公社加入了不少新玩意，營造熱鬧場景。（深圳觀瀾湖MH MALL官方微信/當代中國授權)

觀瀾湖生態運動公社場內還有不少光影布置，都為慶祝十一國慶及中秋節而設，讓遊客能一同歡度假日。

觀瀾湖生態運動公社中央網球場

日期：9月30日至10月8日

時間：第一場19:00-19:30；第二場21:00-21:40

地點：龍華區觀瀾湖高爾夫大道1號

交通：地鐵4號線觀瀾湖站A出口

門票：特惠價19.9元 (晚上五時後入場)

