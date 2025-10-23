趣Share大灣區｜啟德體育園成運動新地標　全運會獎牌可提前睇？

第十五屆全國運動會將於11月9日至21日舉行，首次由粵港澳三地聯合舉辦，香港將會承辦8個競賽項目及4個殘特奧會項目，包括劍擊、場地單車、七人欖球、硬地滾球、輪椅擊劍等等。啟德主場館將會舉行七人欖球賽，啟德體藝館則會舉行劍擊同手球（男子）賽。



啟德主場館可容納約50000名觀眾，符合多項國際體育賽事的場地要求。開合式天幕可以確保在任何天氣情況下，都能舉辦不同類型的體育賽事及文娛活動。可轉換的舞台位置與座位配置，能夠配合不同的活動規模和觀眾人數；靈活的草坪系統設計，既有真草草坪以配合足球及欖球賽事，亦能為其他體育賽事及文娛活動轉換為其他地面物料。

啟德主場館。（林芷瑩攝）

啟德主場館開合式天幕。（香港01）

啟德體藝館可容納約10000名觀眾，近八成的座位可以伸縮或移動，以配合不同活動的需要。場內選用了不同類型的地板層，以及可移動的觀眾席，可供舉辦羽毛球、籃球、體操、網球、乒乓球等國際賽事或社區比賽等各類體育活動。

啟德體藝館。（啟德體育園）

除了劍擊、手球（男子）以及七人欖球會在啟德舉行之外，其餘5項賽事都分布在其他場館，包括香港體育館、香港單車館、粉嶺高爾夫球場、中環海濱及維多利亞公園。

籃球（男子22歲以下組）：香港體育館

場地單車：香港單車館

劍擊：啟德體育園體藝館

高爾夫球：粉嶺高爾夫球場

手球（男子）：啟德體育園體藝館

七人欖球：啟德體育園主場館

三項鐵人：中環海濱

沙灘排球：維多利亞公園



在今屆全運會結束前，大家還可以到啟德零售館2 觀賞十五運會真實獎牌，展覽更設有巨型獎牌打卡區及互動體驗區。今屆全運會的獎牌名為「同心躍」，獎牌正面印有會徽及牡丹花圖案，背面則採用有「海上國寶」之稱的國家一級保護野生動物「中華白海豚」圖案。

+ 1

啟德體育園有不少與運動和全運會相關的打卡點，十五運會吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」更化身「運動員」，出現在園區內不同位置。

現場AR體驗，與十五運會吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」打卡。（香港01）

十五運會吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」化身「運動員」，出現在園區內不同位置。（香港01）