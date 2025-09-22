趣Share大灣區｜提前探營全運會賽場　感受廣東衝浪聖地

清晨的陽光灑在金色沙灘上，初秋的海浪已富有節奏地拍打著海岸。近日，South記者來到位於廣東省汕頭市南澳島東南角的青澳灣。作為第十五屆全國運動會競技體育衝浪項目的舉辦地，這裏將以2米高的優質浪頭見證運動健兒的巔峰對決，而普通遊客也能親身體驗衝浪的快樂，實現「觀賽+玩樂」的雙重樂趣。



「我們將在青澳灣搭建裁判台，它是15米乘8米的兩層高鋼結構臨時設施，專門用於賽事打分和仲裁工作。」南澳縣文化廣電旅遊體育局綜合股股長田雨指著沙灘區域介紹。除了裁判台，賽場還將設置配備仲裁錄像功能的工作用房，所有臨時設施預計10月10日全部完工，為11月13日至20日的正式比賽做好準備。

據田雨透露，本次賽事的信息化建設正在穩步推進中，雖然是臨時場地，但專業度絲毫不打折扣。

第十五屆全國運動會競技體育衝浪項目，將於廣東汕頭市南澳島的青澳灣舉行。（South）

值得一提的是，十五運會期間，整個新澳灣區域仍會免費向公眾開放，讓遊客在觀賽之餘，盡情享受這片「天然海濱浴場」的魅力。

「要問青澳灣為什麼能承辦國家級衝浪賽事？答案就藏在這片海浪裏。」國家級衝浪裁判、南澳 HIPAI 衝浪生活館主理人余建明站在沙灘上，指著遠處翻滾的浪花解釋道，「專業衝浪需要近2米高的浪頭，而青澳灣冬季的浪況正好滿足這個條件，加上11月氣候宜人、少雨少風，簡直是為衝浪量身定制的窗口期。」

據介紹，專業衝浪需要近2米高的浪頭，而青澳灣冬季的浪況正好滿足這個條件。（South）

這片海域的優勢遠不止浪況。余建明腳下的海床平整無礁石，從根本上保障了運動員的安全；海水透明度常年保持在較高水平，沙灘外的島嶼群被列為保護區，時常能看到白海豚嬉戲的身影。「運動員在浪上競技時，說不定能與這些『海洋精靈』同框，這可是青澳灣獨有的生態景觀。」

這種「優質浪況+生態保護」的雙重優勢，讓南澳島國際賽事頻頻：2023年與2024年全國衝浪錦標賽、2024年全國海岸賽艇沙灘衝刺冠軍賽等9場高規格水上運動項目都在此舉行。而在這些頂尖賽事中，汕頭人作為參賽選手、裁判、工作人員等深度參與其中，積累了豐富的辦賽經驗。

青澳灣海床平整無礁石，從根本上保障了運動員的安全。（South）

「我們不僅要辦高水平賽事，更要讓市民和遊客感受衝浪運動的快樂。」余建明的話語道出了賽事的「共享」理念。比賽期間，沙灘將專門設置觀賽區，讓遊客能近距離觀賞運動員在浪尖翻轉騰躍的精彩瞬間。更貼心的是，余建明的衝浪俱樂部將在現場提供公益教學，讓觀眾看完比賽就能上手體驗，真正實現「全民運動」的氛圍。「想象一下，一邊是全國頂尖選手的巔峰對決，一邊是小朋友在教練指導下學習起板，這種畫面才是體育最本真的樣子。」余建明笑著說。

香港01 與GDToday 推出節目《趣Share大灣區》，每集都會為大家走訪粵港澳大灣區各大城市，介紹好玩、好食地方，傳遞灣區最新資訊。

