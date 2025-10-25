全運會｜你最愛的運動最匹配哪座廣東城市？快來對號入座

十五運不止觀賽，更是一次探索粵港澳不同城市的最佳理由！我們已將廣東21城打造成不同的「運動打卡點」，等您來匹配。



編按：全省共安排16個賽區，其中廣州、深圳賽區承擔十五運會近70%的競賽量。

編按：廣州賽區承辦賽艇、皮划艇（靜水、激流迴旋）、現代五項、跳水、水球、射擊（步手槍、飛碟）、足球（女子U-16組）、田徑（不含馬拉松、競走）、霹靂舞、排球（男子U-20組、男子U-18組）、蹦床、攀岩、武術套路。舉辦國際體育賽事是衡量體育強市的重要指標，如今廣州正積極錨定「國際賽事中心」的定位，通過謀劃系統賽事體系、加強國際交流、完善辦賽機制等舉措，全方位推動體育事業高質量發展，借助粵港澳聯合舉辦十五運會的契機，開啟體育強市建設的新篇章。

場地

廣東省射擊館：射擊（步手槍）

廣東省黃村體育訓練中心：現代五項

廣東國際划船中心：賽艇、皮划艇（靜水）

廣東激流迴旋賽場：皮划艇（激流迴旋）

廣州體育學院亞運籃球館：霹靂舞、排球（男子U-20組）

廣東省奧林匹克體育中心：開幕式、田徑、跳水、水球

廣東省人民體育場：足球（女子U-16組）

天河體育中心：足球（女子U-16組）、排球（男子U-18組）

越秀山體育場：足球（女子U-16組）

廣州大學城體育中心：足球（女子U-16組）、攀岩

廣州飛碟訓練中心：射擊（飛碟）

廣州體育館：排球（男子U-18組）、蹦床

華南農業大學體育館：排球

南沙體育館：武術

編按：深圳賽區承辦羽毛球、拳擊、射箭、籃球（女子U-22組）、游泳（游泳、馬拉松游泳）、足球（男子U-18組、男子U-20組）、自行車（自由式小輪車、競速小輪車）、體操（藝術體操）、馬術（盛裝舞步、場地障礙、三項賽）、排球（女子U-18組）、田徑（馬拉松）。十五運會和殘特奧會的到來，讓深圳整座城市煥新添彩，「賽事之城」熠熠生輝。深圳聚焦體育賽事，充分發揮十五運會的龍頭作用，以多元化的城市資源和科技賦能促成世界頂級賽事紮堆落地，以創新式的體育思維重塑賽事與城市的聯系，構建國際頂級賽事體系，釋放體育產業功效，挖掘體育消費潛力。

場地

深圳灣體育中心：籃球（女子U-22組）

深圳大運體育中心：足球（男子U-18組、男子U-20組）、游泳、籃球（女子U-22組）

深圳市體育中心：足球（男子U-18組、男子U-20組）、射箭、羽毛球

南山文體中心：排球（女子U-18組）

寶安體育中心：足球（男子U-18組、男子U-20組）、拳擊

龍華文體中心：排球（女子U-18組）

坪山體育中心：體操（藝術體操）

深圳市青少年足球訓練基地：足球（男子U-18組、男子U-20組）

大鵬新區桔釣沙公開水域：游泳（馬拉松游泳）

光明區虹橋公園自由式小輪車場：自行車（自由式小輪車、競速小輪車）

光明國際馬術中心：馬術

光明區科學公園：馬術

深圳-香港馬拉松線路：田徑（馬拉松）

寶安區歡樂劇場：閉幕式

編按：汕頭賽區承辦衝浪、手球（女子）。汕頭不僅是美食愛好者的天堂，更是悄然崛起的沖浪勝地，每年都吸引著來自全國各地的沖浪愛好者，在這里追逐浪尖上的自由與激情。沖浪運動的興起，讓這座城市在蔚藍海域中劃出了屬於自己的精彩軌跡。

場地

汕頭體育中心：手球（女子）

南澳縣青澳灣：衝浪

編按：佛山賽區承辦籃球（女子成年組）、足球（女子成年組）。佛山龍舟蘊含著「寧可煲爛，不可扒慢」的文化內核，是「龍舟之鄉」的靈魂所在！扒龍舟，是佛山人的童年記憶；色彩斑斕的龍舟，是漂泊異鄉遊子的鄉愁，更是佛山人的生活情感寄托。以龍舟為精神圖騰，早已深深融入到佛山人的血脈中。

場地

佛山世紀蓮體育中心：足球（女子成年組）

南海體育中心：足球（女子成年組）

順德體育中心：籃球（女子成年組）、足球（女子成年組）

順德德勝體育中心：籃球（女子成年組）

高明體育中心：足球（女子成年組）

編按：韶關未有成為賽區。韶關自古人傑地靈，湞江、武江、北江三江蜿蜒穿城，三江六岸青山疊綠成畫。唐代名相張九齡正是韶關人，他留下諸多經典詩句，「海上生明月，天涯共此時」更是千古絕唱。如今的韶關，正在申報創建高質量戶外運動目的地，「賽艇之城」成為韶關新的體育名片。

編按：河源未有成為賽區。河源，懷抱著碧波萬頃的萬綠湖，擁有滿目青綠的秀美山嶺，是正在崛起的「徒步之城」。

編按：梅州賽區承辦足球（男子U-16組）。從「看戲要看梅蘭芳，看球要看李惠堂」的佳話，再到20世紀80年代「一縣六國腳」，締造了梅州足球的巔峰時刻。如今，梅州擁有全國首支縣級中超球隊梅州客家，全市「全民皆足球、全年賽不停」，每年賽事活動保持5000場以上，足球人口佔全市常住人口的28.3%，各級各類足球場地逾千塊，平均每萬人場地數量居全省第一、全國領先。

場地

五華惠堂體育場

五華縣橫陂足球特色小鎮

編按：惠州賽區承辦跆拳道、滑板。早在20年前，惠州就與滑板結緣。當時，一批滑板製造工廠在這裏落地，20年後，惠州滑板漂洋過海，登上東京、巴黎的奧運舞台，銷往世界各地。如今，在全球高端滑板中，近四成產自惠州。

場地

惠州體育館：跆拳道

惠州市體育運動學校：滑板

編按：汕尾賽區承辦帆船。汕尾正以各項國際、國內品牌大賽為抓手，借勢打造中國「帆船之都」，並推動「海上運動+海洋文化+濱海旅遊」深度融合發展。

場地

廣東海上項目訓練中心

編按：東莞賽區承辦籃球（男子成年組）、舉重。「中國籃球看廣東，廣東籃球看東莞」，在東莞，兩支頂級職業籃球俱樂部星光熠熠，廣東宏遠男籃作為CBA“十一冠王”，是中國職業籃球史上最出色的球隊；東莞新彤勝女籃在剛剛結束的2024-2025賽季WCBA聯賽加冕總冠軍，為東莞籃球的榮譽簿又寫上了濃墨重彩的一筆。易建聯、杜鋒、胡明軒、徐傑、楊力維、楊舒予、黃思靜等無數籃球明星從這座城市走出，登上更高的舞台。東莞是一座開放、包容、敢為人先的城市，也是一座不折不扣的「籃球之城」。

場地

東莞籃球中心：籃球（男子成年組）

東莞體育中心籃球館：籃球（男子成年組）

石龍中學體育館：舉重

編按：中山賽區承辦棒壘球（壘球、棒球）、籃球（女子U-18組）。當前，中山正在「體育+」的賽道上加速奔跑，一次次成功「進壘」，一步步擴大「得分」。這座城市以棒壘球為支點，通過賽事不僅撬動了文旅、商貿多元融合，更借力「百千萬工程」推動鄉村振興和城市能級躍升。

場地

中山國際棒壘球中心：棒壘球（壘球、棒球）

中山體育館：籃球（女子U-18組）

沙溪體育館：籃球（女子U-18組）

編按：陽江賽區承辦賽艇（海岸賽艇）。陽江是「綠能之都」，全球首台抗台風型漂浮式海上風電機組、首個百萬千瓦級海上風電場就坐落於此；這里是海上絲綢之路途徑的重要城市，廣東海上絲綢之路博物館訴說著這條「黃金航線」昔日的輝煌；這里是「風箏之鄉」，「南鷂」文化在此地紮根，源遠流長……這裏是陽江，一座與風結緣的城市。

場地

海陵島大角灣

編按：湛江賽區承辦武術散打。湛江坐擁令人心醉的海濱風光，是聞名遐邇的「跳水之鄉」。這片被大海環抱的土地，不僅賦予了湛江人與生俱來的親水基因，更讓跳水這一運動在此落地生根、茁壯成長。

場地

湛江奧林匹克體育中心

編按：茂名未有成為賽區。茂名地處南海之濱，背山面海，地勢北高南低，由東北向西南傾斜，境內河流縱橫交錯切割，形成山地、丘陵、台地、平原層次分明的地形地貌。獨特的全地形特賦予茂名開展定向運動的天然優勢。

編按：肇慶賽區承辦體操、柔道、足球（女子U-18組）。柔道深深融入了這座城市的血脈。從奧運冠軍冼東妹的榮耀，到街頭巷尾孩童習武的身影；從專業賽場的激烈角逐，到社區場館的日常切磋，柔道已成為肇慶最鮮明的體育印記，書寫著這座「柔道之城」的獨特傳奇。

場地

肇慶新區體育中心：足球（女子U-18組）、體操（青年組）

肇慶市體育中心：足球（女子U-18組）、體操（成年組）

四會市體育中心：柔道

編按：清遠賽區承辦摔跤（自由式、古典式）。清遠是詩人韓愈筆下的鳶飛魚躍之地，獨特的地理位置和青山秀水，也給清遠這座嶺南文化與中原文化相聚交匯的城市，帶來了「漂流之城」的美譽。

場地

清遠體育中心

編按：潮州未有成為賽區。潮州是歷史文化名城，它既是非遺項目數量位居全省前列的千年古城，也是中國圍棋協會授予「全國圍棋之鄉」稱號的國家級榮譽城市。

編按：揭陽未有成為賽區。揭陽自古崇文尚武，武狀元林德鏞的傳奇、南枝拳的剛勁，共同鑄就了「中國武術之鄉」的金字招牌。

編按：雲浮賽區承辦曲棍球。雲浮不僅有秀麗山水，更憑曲棍球成為全國「曲棍球重鎮」。雲浮曲棍球始於2001年，從雲安區高村中學50多名學生起步，如今已有2316名省註冊運動員，佔全省近六成，還培育出原國家女曲隊長崔秋霞、現國家男曲隊長陳啟俊等名將，向各級隊伍輸送大量人才。

場地

雲浮市中等專業學校

編按：除了上述海報提及的地市外，賽區還有珠海及江門。



珠海賽區承辦田徑（競走）、自行車（公路自行車）、網球。

場地

橫琴國際網球中心：網球

金灣區公路：田徑（競走）

珠海公路自行車線路：自行車（公路自行車，除男子個人賽）

珠海-香港-澳門公路自行車線路：自行車（公路自行車，男子個人賽）

江門賽區承辦排球（男子成年組、女子U-20組）、自行車（山地自行車）、花樣游泳。

場地

江門體育中心：花樣游泳

恩平泉林黃金小鎮：自行車（山地自行車）

台山新寧體育館：排球（男子成年組、女子U-20組）

台山體育館：排球（男子成年組、女子U-20組）