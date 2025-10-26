秋季旅遊好去處｜深圳騎單車這4大路線新手必去！｜附多個租車點

來到秋天，又是踏單車的旺季了！



深圳除了商場多之外，公園、綠道也不少，是市民提供休閒漫步及踏單車的好地方。截至2025年8月，深圳已建成休閒騎行道超過200公里，港人也開始北上踏單車尋樂。深圳有甚麼好「踩」的路線？哪裏能夠便利租用共享單車？以下精選4大路線，不論是新手或親子一家，都能夠輕鬆開展秋日單車之旅。



深圳灣公園——深圳K11段 海岸沿線道路平坦 打卡點極多

對於香港人來說，秋日北上又想輕鬆享受踏單車樂趣的話，深圳灣公園絕對是首選。

由深圳灣公園至K11 ECOAST一段，長達16公里，是一道路平坦、風光明媚的路段，吸引了不少市民前來踏單車。在深圳灣公園內，沿路共享單車十分多，隨意挑選一部，便能開展一趟說走就走的騎行之旅。

從深圳灣公園出發，沿着濱海岸邊騎行路走，經過人才公園、後海中心河公園、女媧濱海公園，乘着海風吹拂，看海鷗飛翔，無限風光盡收眼底。

經過彎月山谷、日出劇場、燈塔紀念台地等景點，別忘記下車打卡，沿路還有騎行驛站供歇息，完全照顧到新手騎行者的需要。

來到深圳K11 ECOAST 海濱文化藝術區，一定會被亮麗的商場和沿岸風光所吸引。這裏是深圳新晋的文化商業地標，由兩大商場、多功能文化空間，以及海濱長廊所組成。你可以沿着海濱長廊踏單車，繼續享受絕美的海岸風光，也可以放下單車，沿濱海長廊漫步，開展新的旅程。

共享單車租用點：深圳灣地鐵站D2出口或A出口

山海連城前海灣段 橋底專屬單車徑 兒童設施極多

全程大約6公里的山海連城前海灣段，是深圳精心打造的海邊騎行路線，基本上都是橋下路段，從歡樂港灣進入廣深沿江高速橋下，終點至西灣紅樹林公園，沿途沒有陡坡，踏單車完全無難度。

這段路大部份都在廣深沿江高速橋下，幾乎全都有蓋遮陽，兩旁綠化帶，騎行起來陰涼舒適。沿「山海連城」騎行道標記往西行，沿途水泥柱標示「1、2、3、4」等區域，一直至西灣紅樹林公園為止。

別以為在橋底下踏單車會枯燥乏味，橋底兩旁有不少休憩空間，以及兒童遊玩設施，也有供大朋友玩樂的籃球場地，絕對適合一家大小同樂。沿途還能一路看海、看船、以及跨海大橋，盡享無敵海景。要是黃昏時分來到西灣紅樹林，還能捕捉到日落橘紅色的景緻，絕對能為一天的騎行之旅劃上完美句號。

共享單車點：地鐵5號線寶華站A1出口、歡樂港灣

環石岩湖綠道 途經4主題公園 飽覽絕美花海

另一道全程平坦且設有專用騎行道的，就是環石岩綠道。

環石岩湖綠道位於寶安區石岩街道，起點自石岩湖濕地公園，沿湖畔延伸環繞，全長30.8公里，是深圳最長的綠道。

沿途經過4大主題公園，由東至西分別為俯仰之間、陌上花公園、五畝田、青草排公園，中間有道路相連，沿路道路平坦、風景宜人。

來到陌上花公園，必定會被公園內的花海所吸引。現在正值秋日，陌上花公園已開滿了不同類型的花，當中粉黛亂子草最迷人，別具浪漫氣息。

環石岩湖的綠道，鋪設透水軟性路面，部分區域還設有生態木棧道，沿線綠樹成蔭，特別適合騎行、漫步、漫跑，享受大自然氣息。環石岩湖綠道享有深圳「十佳」健身步道的美譽，是一個天然氧氣吧！

美中不同的，是沿途零售點較少，宜自備充足飲用水及食物補給。

共享單車租用點：地鐵6號線上屋站C出口

大沙河生態長廊 深圳「塞納河」景色優美

另一條值得推介的新手單車道，是有深圳「塞納河」 之稱的大沙河生態長廊，是深圳最大、最美的生態長廊。

長廊起點自陽台山深圳大學麗湖校區，終點至深圳灣，全程13.7公里。它貫通整個南山區，自南至北串聯大學城、西麗湖和深圳灣，將自然生態與城市生活完美融合。

上游為大學城段。這裏串聯深圳大學西麗湖校區、南方科技大學、清華大學科研院（深圳）、哈爾濱工業大學（深圳）等一眾高校，是深圳最具文化氣息之地。著名景點有森林舞台和九祥嶺濕地公園，設有親水平台和觀景棧道，秋天時分是觀賞白鷺的好地方。

中游為城市森林段。主要景點有大沙河公園、大沙河體育中心。園內設有廣闊草坪及兒童遊樂場，是小休片刻的理想地方。這裏還有空中棧道、環形樹屋，綠樹藍天做背景，隨手拍都很好看。

下游為深圳灣段。這裏與深圳灣海域相連，兩岸都是現代化的濱海步道和綠化帶，景觀最開闊。必到景點有深圳灣觀景台，在此可飽覽深圳灣海岸、春筍大廈，以及香港美景。

大沙河長廊的盡頭，就是深圳灣公園B段騎行道起點。踏到這裏若是意猶未盡的話，還可以開始文首介紹的深圳灣公園至K11段，盡情享受秋日單車之旅。

共享單車租用點：地鐵7號線深大麗湖地鐵站C、D出口

