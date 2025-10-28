深圳地鐵13號線北延段年底開通　完成電通將打造深莞15分鐘交通圈

近日，深圳市軌道交通13號線二期北延工程順利實現35kV環網系統送電，標誌着北延工程建設，全面進入「電通」新階段，離年底開通更近一步。



深圳地鐵13號線又有新進展

深圳地鐵13號線北延段起自寶安區上屋站，止於光明區李松蓢站，線路全長約19.25公里，共設站11座，是西部偏東次一級交通走廊的快速線路。線路北端預留與東莞軌道交通5號線換乘條件。

北延工程與13號線一期工程貫通運營後，將成為串聯南山、寶安、光明三個行政區的城市軌道交通幹線，大幅縮短通行時間，提升市民出行體驗，進一步推動粵港澳大灣區，軌道交通的互聯互通。

新建光明科學城至松山湖科學城主幹通道

為滿足交通出行及科技產業發展需求，近年來，深莞兩市積極謀劃區域交通基礎設施規劃建設，加快打造雙城「15分鐘交通圈」。

目前，深莞間已構建「1高、2快、1主」的陸路通道，支撐科學城深度融合、快速發展。

新建光明科學城至松山湖科學城主幹通道，以南光高速北延和光僑路北延（共雙向8車道），雙接東莞科學大道（雙向6車道）。全長約13公里，建成後通行能力達9000車次/小時。

不久的將來可以從深圳乘坐地鐵直達東莞啦～大家期待嗎？

【本文獲「深圳攻略通」授權轉載，微信公眾號：szglt0755】