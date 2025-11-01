趣Share大灣區｜德勝體育中心迎全運　登頂「赤龍」解鎖冠軍視野

廣東省佛山市順德區的德勝體育中心，作為十五運會足球(女子成年組)、籃球項目（女子成年組）的比賽場地，這個被譽為大灣區「鳥巢」的地標性建築正迎來它的高光時刻。



遠眺德勝體育中心，標誌性的紅色螺旋坡道仿佛一條躍動的「赤龍」在陽光下熠熠生輝，與銀色「巨環」造型的體育場共同構成佛山順德的新天際線。從空中俯瞰，總建築面積約21萬平方米的建築群氣勢恢宏，其設計以「三館一場」為核心，包括20000座綜合體育場、12000座綜合體育館、2000座游泳館和2000座訓練館，可容納約3.2萬名觀眾。

德勝體育中心被譽為大灣區「鳥巢」。（South）

紅色螺旋坡道仿佛一條躍動的「赤龍」。（South）

德勝體育中心最引人注目的設計莫過於名為「赤龍凌空」的紅色螺旋坡道，其設計團隊以嶺南醒龍為靈感，通過流線型鋼結構與紅色曲面鋁板，打造出「蛟龍騰空」的視覺意象。坡道底部懸挑設計似龍尾入海，頂部弧形平台如龍首昂立。設計師利用參數化建模技術，精準平衡力學結構與美學表達。行人穿行其間，光影交錯，仿佛「御龍而行」，登頂後可飽覽德勝河、順德大橋及廣珠城際軌道等風光。

據了解，德勝體育中心拿下了多項行業大獎。綜合體育館採用國內最大跨度索穹頂結構，淨跨達124米，是目前全國室內場館中最大的索穹頂。游泳館屋面則是在國內沿海強颱風地區首次採用單層馬鞍形索網結構，國內首創採用純膜結構。項目技術團隊創新地把光纖光柵智慧索這一以往只運用在橋樑建設的先進技術運用到建築中，屬全國首創。

德勝體育中心的綜合體育場可容納2萬名觀眾。（South）

德勝體育中心的綜合體育場可容納2萬名觀眾。（South）

綜合體育場將舉行十五運會足球(女子成年組)的賽事。（South）

隨著十五運會的比賽項目臨近，德勝體育中心已準備就緒。踏入可容納2萬名觀眾的綜合體育場，眼前是一片綠意盎然、平整如毯的標準足球場。草皮養護人員正駕駛精密的剪草機，確保場地處於最佳競技狀態。綜合體育館更顯專業與活力，這座擁有12000個座位、符合NBA比賽標準的體育館，規模與設施在國內均屬一流。專業的體育照明系統全部開啟，光線均勻明亮。場館中央，巨大的LED屏幕正流光溢彩。

綜合體育館擁有12000個座位、符合NBA比賽標準。（South）

綜合體育館將舉行十五運會籃球項目（女子成年組）的賽事。（South）

綜合體育館將舉行十五運會籃球項目（女子成年組）的賽事。（South）

在十五運會之後，德勝體育中心將逐步向市民敞開大門。未來還將積極引進國內外高水平賽事，致力打造集大型賽事、全民健身與休閒娛樂於一體的活力城市綜合體。