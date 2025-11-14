「2025國際紅樹林之夜」圓滿舉行 沉浸式體驗生態保育新篇章

「美美與共－2025國際紅樹林之夜」主題活動已於2025年11月5日至6日，在深圳國際園林花卉博覽園（園博園）圓滿舉行。是次活動由國際紅樹林中心、深圳市規劃和自然資源局、深圳市人民政府外事辦公室、深圳市文化廣電旅遊體育局、深圳市城市管理和綜合執法局、深圳市福田區人民政府多個單位聯合主辦，設置六大主題展區，將國際對話、科技創新、人文藝術與商業消費融合，旨在通過可感、可觸、可參與的形式，推動紅樹林保護理念融入日常生活。



2025國際紅樹林之夜 8大活動重點回顧

在「國際紅樹林中心主題區⸺來自各國的紅樹林展區」 內，世界各地多國保護紅樹林的實踐經驗在此交匯：中國展現系統化的治理模式；柬埔寨依托73個保護區與社區共治的網絡體系；馬達加斯加展示的「保護區+社區管理」雙軌並行的修復機制；古巴則體現政府資助、全民參與的生態共建模式。

來自世界各地的紅樹林展區 （活動照片）

「紅樹林+森活集」匯聚深港兩地共74個文創攤位，涵蓋自然科普、手工體驗、生態文創三大板塊，吸引大批市民到場選購心頭好，場面熱鬧！ 值得一提的是，20個香港本土攤位帶來充滿「香港特色」的文創產品，多數以天然、環保為主題，其中包括以咖啡渣製成的擴香石、蠟燭等生活小物。

「美美與共－2025年國際紅樹林之夜」吸引了大量人群前來參與。（活動照片）

「紅樹林+VR科普影院」是結合VR技術的沉浸式體驗活動。讓參加者透過第一身視角，穿梭濕地、探索根系迷宮、造訪樹冠層等紅樹林生態系統。參與者更透過互動任務，見證樹苗落地生根的珍貴時刻，加深對自然保育的理解與關注。

「紅樹林+VR科普影院」是結合VR技術的沉浸式體驗活動。

「紅樹林+創藝秀」將紅樹林畔化身為露天劇場，帶來一連串精彩演出，包括親子泡泡秀、現場樂隊演奏、古典四重奏、魔術表演和氣球藝術表演等，讓大小朋友在輕鬆愉快的環境下認識紅樹林，共同度過了充滿歡笑的難忘時光！

親子泡泡Show，深受小朋友歡迎。（活動照片）

「紅樹林+食光集」以美食為橋樑，提供多元化的特色美食攤位，包括與紅樹林保育主題相關的輕食及創意特飲。活動期間攤位前人流不絕，一同品嚐美味。

「紅樹林+食光集」以美食為媒，提供多元化的特色美食攤位。（活動照片）

參與活動的香港市民表示, 小食售價¥20元「好吃不貴」。（陳葦慈攝）

「紅樹林+科技主題區」聚焦於展示科技如何保護和修復紅樹林的生態系統。展區有來自北京大學、香港大學、中山大學、中國林業科學研究院熱帶林業研究所等頂尖機構的研究團隊，即場展示最新的科技如何保育環境，讓大家藉此機會探討科學與環境保育的議題。

港人沉浸式參與 深入了解紅樹林生態保育

《香港01》作為官方媒體夥伴，召募香港市民和學生團體（上水金錢村河東學校學生）共同參與「2025國際紅樹林之夜」 香港市民體驗團。於當中參觀「國際紅樹林中心主題展區」，認識全球紅樹林保育發展、更親身體驗VR互動、逛遊文創市集、欣賞樂隊及泡泡藝術表演等精彩環節。活動以全新角度帶領大家沉浸式深入了解紅樹林生態，為香港參與者帶來一段充實而難忘的綠色旅程。

主辦單位與「2025國際紅樹林之夜」 香港市民體驗團合照（陳葦慈攝）

「2025國際紅樹林漫談」雲集全球多個國家代表

這次活動的重要環節「2025國際紅樹林漫談」於11月6日晚上在深圳國際園林花卉博覽園（園博園）圓滿舉行。活動以「實踐『紅樹林+』行動，共築地球生命共同體」為主題，匯集來自全球20多個國家的政府代表、專家學者、企業及社會組織代表，共同探討紅樹林保護與永續發展的全球路徑。

「2025國際紅樹林漫談」共同探討紅樹林保護與永續發展的全球路徑。（活動照片）

近年來，深圳以系統性思維推進紅樹林保護修復福田紅樹林國家級自然保護區的生態修復工程，將曾廢棄的魚塘改造成鳥類的棲息地，如今綠意連綿，鷺鳥翩躚，成為全球城市濕地治理的典範。

2024年11月6日，國際紅樹林中心成立協定簽署儀式在深圳舉行，首批18個成員國代表正式簽署協定並為中心揭牌，標誌着這座城市從生態實踐者躍升為全球治理的引領者。如今，20個成員國攜手並肩，共同探索紅樹林保護的全球路徑。深圳不僅輸出技術與經驗，更搭建起知識共享、人才培訓與國際合作的開放平台。

事實上，多年來，深圳在紅樹林保護中積累了豐富成果，與可複製推廣的經驗，包括發布全國首個以保護生物多樣性和應對氣候為目標的《紅樹林保護項目碳匯方法學》，填補了國內自然生態系統保護碳匯項目方法學空白；出台《深圳經濟特區生態環境保護條例》等系列法規，為生態保護提供制度保障；創新實施「政府主導、科研支撐、社會參與」的協同治理模式，建成覆蓋全市的生態監測網絡，並依託深圳豐富的科技創新資源，廣泛應用無人機巡護、遙感監測、AI識別等技術手段，實現對重點生態區域的動態感知與智慧管理；通過設立自然學校、開展志願護林行動、打造生態文化節等方式，持續推動公眾參與，讓守護紅樹林成為市民的自覺行動。