將與深圳地鐵6號線銜接！　東莞地鐵1號線一期開通營運

東莞地鐵1號線一期工程周五（11月28日）正式開通試營運，預計後續將與深圳地鐵6號線支線北延、廣州地鐵5號線銜接。



東莞地鐵1號線一期工程開通試營運。（東莞文旅）

東莞地鐵1號線全長57.478公里，共有25座車站。（東莞發布）

東莞地鐵線路圖。（網上圖片）

東莞地鐵1號線全長57.478公里，共有25座車站，串聯起10個鎮街（園區），與已營運的東莞2號線交匯成網。根據規劃，東莞地鐵1號線向西將與廣州地鐵5號線、向東與深圳地鐵6號線支線打通。

目前，廣州與佛山已有三條地鐵貫通，深圳亦在謀劃連接惠州的地鐵線路，如地鐵14號線延長線，將與惠州市對接，大灣區的跨市地鐵網開始全面貫通。而在不遠的將來，大灣區將有一條連接「佛山-廣州-東莞-深圳-惠州」5市的超級地鐵網絡。

深圳地鐵6號線起點設在科學館站，途經深圳北站、龍華、石岩、光明等區域，終點位於松崗，全長49.7公里，共設27座車站。

東莞地鐵1號線終點站梅塘站出站後，直接乘坐新開通的「莞深暢行接駁線」巴士，直達深圳地鐵深理工站。（深圳衛視）

深圳地鐵6號線支線線路圖。（深圳衛視）

深圳地鐵6號線支線北延起自光明站，止於深莞邊界，全長約6.13公里，共設4站4區間。除了深圳地鐵6號線支線北延銜接東莞地鐵1號線，深莞兩地還將推動深圳地鐵10號線東延、11號線北延與東莞地鐵3號線銜接，建成後可實現深圳市與東莞的鳳崗、松山湖、濱海灣新區等地軌道聯通。

而在東莞地鐵1號線終點站梅塘站出站後，直接乘坐新開通的「莞深暢行接駁線」巴士，直達深圳地鐵深理工站。該線路服務時間為6:30-22:30，發車間隔10-15分鐘，票價僅需3元人民幣。