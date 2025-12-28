深圳新增4條地鐵線周日正式開通　含蓮塘口岸直通最美海灘路線

深圳市城市軌道交通4條新線（段）今日（12月28日）正式開通初期運營，4條新線（段）分別為5號線西延段（黃貝嶺站-大劇院站）、8號線三期（小梅沙站-溪涌站）、11號線二期紅嶺南段（華強南站-紅嶺南站）、13號線一期北段（高新北站-上屋站），各線新開車站將於上午10時18分開門迎客。



深圳地鐵13號線列車。（林芷瑩攝）

深圳灣口岸45分鐘直達光明科學城

13號線一期工程南起深圳灣口岸站，北至上屋站，全長22.441公里，設站16座，串聯起後海中心區、高新科技園、留仙洞總部基地、石岩片區等區域。其中南段（深圳灣口岸站至高新中站）已於2024年12月28日投入運營。

13號線北至上屋站。（寶安日報）

13號線一期貫通後，可實現與1號線、2號線、5號線、6號線、9號線、11號線等線路換乘，將有利於緩解中西部地區南北向交通壓力，助力深港兩地及大灣區互聯互通。全線開通後，光明科學城到深圳灣口岸45分鐘直達。

深圳地鐵13號線工程示意圖，以實際情況為準。（蛇口信息報提供）

蓮塘口岸直通「中國最美海灘」

8號線三期工程作為大鵬新區首條軌道交通，起自既有2、8號線小梅沙站，向東延伸至溪涌站，全長約3.69公里，設1站1區間。8號線三期不僅僅是一條地鐵線，更是串聯起深圳東西部，連接城市與山海的黃金紐帶。

深圳地鐵8號線三期工程，起於鹽田區8號線二期小梅沙站，止於大鵬新區溪涌站，全長約3.7公里。（深圳市軌道交通）

大鵬新區溪涌站。（深圳地鐵）

線路開通後，將形成一條橫貫南山、福田、羅湖、鹽田和大鵬新區的軌道交通骨幹線路，滿足大鵬新區沿線居民的日常通勤與東部沿海旅遊客流的出行需求。

串聯起東門、湖貝、大劇院三大熱門商圈

5號線西延段線路全長2.88公里，起自既有黃貝嶺站站後，新設湖貝站、東門站、大劇院站3座車站，串聯羅湖最繁華的核心片區和三大熱門商圈，不僅讓5號線客流首次可以直達羅湖中心區，也大幅緩解黃貝嶺站2、5號線換乘壓力。其中，東門站可實現「出站即商場」，大劇院站可與1號線、2號線實現便捷換乘。

新設湖貝站、東門站、大劇院站3座車站。（深圳地鐵）

5號線西延工程線路圖。（深圳交通）

補齊羅湖中心區快線覆蓋不足

11號線二期則從崗廈北站延伸至紅嶺南站，本次開通區段為華強南站至紅嶺南站，全長2.3公里。線路抵達紅嶺南站後，將補齊羅湖中心區快線覆蓋的不足，為市民提供更高效的跨區出行選擇。

通過崗廈北站換乘，11號線與14號線實現貫通，兩線將提升運營服務與運輸能力，優化東西向主軸的快速通達，串聯寶安、南山與羅湖、龍崗、坪山，實現城市主次中心60分鐘可達的規劃目標。