江蘇女坐地鐵打翻飲料　摘下圍巾清理地面獲讚

綜合內媒報道，有網民拍片稱，12月3日在江蘇蘇州地鐵上，一名女子不小心將飲料灑在車廂內，立刻蹲下清理，自帶的紙巾用完後又用自己圍巾清理地面。不少網民讚其有公德心。



網傳影片顯示，一位女乘客正蹲在地上用自己的圍巾擦地。拍片的乘客稱，這位女乘客的飲料灑了，就用自己的圍巾擦。

不少網民讚其有公德心：「還是為小姐姐的責任擔當點讚，反正我是做不到。」「自己弄撒了，要解決，這是正常的公德心體現。」「小姐姐的素質固然高，但還是可以考慮一下改進措施，乘客可以更加快速便捷地處理。」

12月5日，蘇州地鐵稱全網尋找這位女乘客，並表示為她準備了新的圍巾，還準備了其他禮物。

據蘇州廣播電視總台報道，影片中的乘客姓顧，家住崑山，是蘇州工業園區一家公司的職員，當天下班後她買了杯飲料乘坐地鐵準備回家沒想到不慎打翻。她表示：「自己也僅僅是做到了自己應該做的。」