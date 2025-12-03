有片｜上海地鐵女子坐關愛座自稱疲憊拒讓座　遭大姨掀帽戳頭

綜合內媒報道，近日有上海網民發佈影片稱，在上海11號線花橋站早高峰時段，有一名大姨要求坐關愛座的女子讓座未果，於是動手掀了女子的帽子，並多次用手指戳女子的頭部，事件引發爭議，網民意見兩極。



大姨多次伸手戳向女子。（影片截圖）

網傳影片顯示，地鐵車廂內已有不少乘客，一名站立着的大姨與坐在愛心座上的女子發生矛盾，大姨動手試圖將女子帽子掀下，並多次伸手戳向女子。

影片拍攝者兼目擊者李女士表示，大姨反覆強調該座位是愛心座，要求女子必須讓座，而女子則解釋自己也非常疲憊，不想讓座，隨後大姨直接上手掀了女子的帽子，還多次用手戳向女子頭部。

一名站立着的大姨與坐在愛心座上的女子發生矛盾。（影片截圖）

大姨多次伸手戳向女子。（影片截圖）

事件再次引發關於關愛座的討論，有網民認為長者動手一事不妥：「年輕人，尊老愛老愛幼是應該的，但是，老人不能倚老賣老。」「年輕人身體不舒服、特別累的時候也應屬『弱』或『病』的範疇，坐此位置也未嘗不可。」「坦白說可能這些年輕人上班也挺累的，所以大家都不想動。」

也有人稱女子應該讓座：「見了老年人或者殘疾人坐在老弱病殘座上不主動讓坐，被戳兩下有什麼了不得。該戳。」「愛心座椅確實應該老弱病殘孕優先使用的啊，這也成問題了？」「現在年輕人不如十幾年前的年輕人願意讓座了，甚至愛心座也要佔着。」