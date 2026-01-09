2026年深圳迎春花市2月10日開市　11區打造「15分鐘購花服務圈」

據《南方都市報》報道，2026年深圳迎春花市將於2月10日（農歷臘月廿三）至2月16日（農歷臘月廿九）舉行，為期7日，為市民營造喜慶祥和的節日氛圍，延續城市文化記憶，傳遞吉祥如意的新春祝福。



深圳迎春花市於1982年首次舉辦，已成功舉辦44屆。2026年花市採用「11+N」模式，即在各區設立主要花市，並配套設置多個便民購花點。

福田、羅湖、鹽田、南山、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明、大鵬新區及深汕特別合作區將在核心商圈、人流集中的城市廣場等地布設花市，著力構建「15分鐘購花服務圈」，在便利市民購花、促進消費的同時，全力營造熱烈溫馨的節日氛圍。

深圳羅湖區愛國路迎春花市2月3日開幕，入口外的大型布置吸引了不少人「打卡」，入到場內「飛龍在天」迎新歲。（歐嘉樂攝）

本屆迎春花市將積極打造「科技+文旅」消費生態，推動「花市+」模式全面升級，加強花市與周邊餐飲、住宿、購物、娛樂等業態聯動，形成「一站式」消費體驗。圍繞丙午馬年主題，融合嶺南非遺文化與深圳創新元素，策劃開展系列文體旅商活動，結合光影藝術季、城市燈光秀等現代展演形式，實現傳統文化與科技創意的有機融合，彰顯深圳時尚活力、創新進取的城市形象，讓迎春花市既保留傳統韻味，又增添時代新意。

此外，本屆花市將積極踐行綠色低碳理念，加強現場環境衛生管理，設置垃圾分類投放點，實施垃圾及時清運，並提供年桔、盆花回收服務，倡導文明、環保的節日氛圍。