深圳卓悅中心潮玩店KKV遭強行閉店爆衝突　商場與品牌方互指違約

1月5日，深圳福田區CBD卓悅中心One Avenue（下稱卓悅中心）的潮玩店KKV被強制關店。知情人士透露，有店員與商場方爆發衝突期間受傷，現已送院觀察，其他員工情緒低落，稱「事發突然，毫無準備」。

KKV門店所屬的KK集團稱，商場方曾以「業態調整」為由要求提前解約，甚至以停水斷電迫店舖停業。

卓悅中心則稱，KKV門店未按合同支付業績租金，在多次催告無果、KKV品牌方持續侵佔其物業、已經構成根本違約的情況下，為維護商場正常運營秩序、保障其他合規商戶的公平權益、避免雙方損失無限擴大，其依據《租賃合同》的相關約定以及相關法律規定收回KKV商舖使用權。



門店被強制關門 員工衝突中受傷

KK集團成立於2015年，旗下擁有KKV、X11潮玩集合店和美妝品牌The Colorist調色師等品牌。目前，KKV在全球有700間門店。

《南都·灣財社》報道，KK集團內部人士稱，1月4日深夜12時，卓悅中心相關負責人已將KKV門店強制清場，1月5日直接以圍欄封鎖門店，徹底切斷門店正常運營通道。在警察到場協調的情況下，商場方仍採取暴力手段推進閉店，導致留守現場的員工身心受創。

卓悅中心KKV門店被圍欄圍起。（小紅書@onimsushasik）

有店員與商場方爆發衝突。（微博@戰小妙）

有KKV 員工表示，當時只想展示店舖告示，讓消費者知道閉店原因，未料會與商場工作人員發生衝突。目前，受傷的同事已送院，團隊成員普遍陷入焦慮。他提到，從去年12月第一次閉店到短暫恢復營業，店方一直配合協商，「現在突然遭遇二次強制閉店，還面臨人身傷害，實在無法接受」。

KK集團相關負責人已向有關部門反映情況，強調 「對商場方的暴力行為感到震驚，希望對方保持理性，勿踩踏法律紅線，通過合規合法的方式溝通解決糾紛」。

KKV員工在衝突中受傷，有救護員到場。（微博@戰小妙）

KKV員工現場展示店舖告示。（微博@戰小妙）

商場要求提前解約 停水斷電迫停業

2021年，卓悅中心在招商階段邀請KKV入駐，雙方簽訂合作協議，期限至2027年。KK集團將首家KKV與X11（潮玩博物館）聯名店落地於此，還投入近千萬元資金用於門店運營及IP聯名資源引入。 在開業初期，該店被官方宣傳為「聚焦Z世代興趣，容納 1 萬多款流行潮牌玩具」 的核心業態。

近年來，卓悅中心業態調整方向轉向「餐飲與首店」。2025年12月14日，KKV首次遭遇強制閉店，商場方以「業態調整」為由，單方面要求提前解約，並以停水斷電手段迫使門店停業。

KK集團明確表示「門店按時交租、無任何欠費」，且對商場引用的「合同格式條款」存在爭議，雙方協商陷入僵局。在政府相關部門的介入協調下，12月19日，KKV門店短暫恢復營業。

就首次閉店糾紛，KK集團曾表示，卓悅中心突然依據合同中存在爭議的格式條款，單方面提出解約；集團雖明確表達友好協商訴求，但不認可對方在未達成共識前，以強硬手段阻礙門店正常經營，這既違背契約精神，也讓喜愛KKV的消費者產生不良體驗。

卓悅中心KKV門店。（小紅書@onimsushasik）

卓悅中心：KKV欠付業績租金構成違約 收回商舖程序合法

1月5日晚，卓悅中心就KKV門店一事發布說明，提到自雙方合作以來，KKV店舖始終未能支付雙方《租賃合同》中約定的業績租金，已達到卓悅中心行使解除權的條件。本次解除行為嚴格依據合同條款執行，程序合法、依據充分。

過去3個月，卓悅中心與KKV品牌方多輪溝通，並多次向對方發送正式函件，就合同解除及撤場事宜進行協商，明確提示其違約事實及合同風險，並給予了遠超合同約定的準備時間。截至最後期限，對方始終未履行合同義務、拒絕交還商舖，該行為已構成根本違約。

在多次催告無果、KKV品牌方持續侵佔其物業、已經構成根本違約的情況下，為維護商場正常運營秩序、保障其他合規商戶的公平權益、避免雙方損失無限擴大，卓悅中心依據《租賃合同》的相關約定以及相關法律規定，於2026年1月5日收回KKV商舖使用權。該措施符合法律規定及合同約定。