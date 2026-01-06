商務車廂空蕩蕩　普通車廂人擠人　市民不滿深圳地鐵｢區別對待｣

與香港東鐵線一樣，深圳地鐵11號線亦配有「頭等車廂（深圳為商務車廂）」。然而，該車廂卻引發市民不滿稱「普通車廂人滿為患，惟相鄰的『商務車廂』幾乎空無一人」，認為不僅給乘客帶來「區別對待」的感受，更是浪費運力。



對此，深圳地鐵客服回應稱，「商務車廂」主要為方便前往機場攜帶大件行李的乘客，或為有需要的乘客提供差異化服務，對於市民反映的情況將進行記錄並向上反饋。



有網民發佈貼文表示，深圳地鐵11號線上，普通車廂「人擠人水泄不通，商務座卻空蕩蕩」，給人一種「體現出人與人之間差別」的心理落差。評論區也有網民指出，該線路「商務車廂」長期不滿座，在一定程度上造成了運力浪費。

有市民在網絡發貼文稱，深圳地鐵11號線商務座空蕩蕩，而普通車廂卻人擠人。

深圳地鐵11號線，起於紅嶺南站，終至碧頭站，線路全長57.5公里，共設22座車站。其中連接福田中心區、南山、前海、機場、福永、福海、沙井、松崗等片區，是深圳城市核心區與西部濱海地區的組團快線，是深圳市民的主要通勤線路之一。也因中途經過深圳寶安國際機場，所以同時兼有機場快線的功能。11號線也是中國大陸首條配備商務車廂的線路，票價約為普通車廂的三倍。

2016年，11號線開通之初，就有不少網民對「商務車廂」的設置提出質疑，建議取消商務車廂的討論更是多次登上微博熱搜。據央廣網過去報道，一項網絡調研顯示，約五成網民支持地鐵設置「商務車廂」，認為此舉方便了有支付能力的乘客，符合市場化原則；約四成網民則認為地鐵沒有必要設置商務車廂，指出地鐵的初衷是緩解交通壓力，而非刻意提升乘車舒適度。

1月5日，深圳地鐵客服工作人員回應表示，11號線的設計定位是城市快捷幹線兼顧機場快線，「商務車廂」是在原有6節車廂基礎上增加的2節車廂，主要為方便前往機場攜帶大件行李的乘客，或為有需要的乘客提供差異化服務。對於網民反映的相關情況，會進行記錄並向上級反饋。