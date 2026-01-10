珠江口首條雙層跨江大橋　獅子洋通道主橋主塔料明年封頂

繼港珠澳大橋、深中通道後，又一橫跨珠江入海口的超級工程迎來建設進展。連接廣州南沙和東莞虎門的獅子洋通道，近日完成全線最大蓋樑——沙仔瀝水道橋S2#墩蓋樑澆築。



獅子洋通道，近日完成全線最大蓋樑——沙仔瀝水道橋S2#墩蓋樑澆築。（廣東省公路建設有限公司）

獅子洋通道是珠江口首條雙層覆合跨江公路通道，全長約35公里，上下雙層共16車道，連接廣州南沙區和東莞沙田、虎門兩鎮。

獅子洋通道包含跨江主橋和兩岸引線工程。其中，主橋獅子洋大橋為雙層鋼桁樑懸索橋，建成後將創造雙層懸索橋「主跨跨徑、主塔塔高、錨碇基礎、主纜規模、車道數量」五項世界第一。

截至目前，獅子洋通道主橋主塔建設高度突破275米，預計明年上半年實現封頂，錨碇進入錨體施工階段；引線工程正加緊進行預製樑架設，已全面轉入上部結構施工。

獅子洋通道建成後，將有效分流虎門大橋、南沙大橋車流。（網上圖片）

沙仔瀝水道橋正在進行蓋梁澆築施工。（廣東省公路建設有限公司）

獅子洋通道建成後，將有效分流虎門大橋、南沙大橋車流，深圳前海到廣州南沙的通勤時間將有望在現有1小時的基礎上再縮短。中山、江門等珠江西岸城市與東莞、深圳等東岸核心城市之間的跨江通行將更加便捷，有力助推粵港澳大灣區「一小時交通圈」加速成型。

同時，深圳與珠江西岸的製造業聯繫將更加緊密，有助於深圳的創新成果和高端服務更快地輻射和賦能周邊產業，實現區域協同發展。