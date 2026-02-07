廣州白雲機場工作人員穿宋服走紅網絡 有網民批「文化流於表面」
撰文：許靖雯
近日，廣州白雲機場因為機場工作人員身穿宋代服裝火遍全網。不少旅客在網上分享圖片和影片，其中女生安保員髮髻簪花站崗，男生安保員用標準宋代「叉手禮」及「客官，這邊請」古風用語指路，看起來非常有儀式感，有人直言「好像穿越了」。
服裝設計參照宋代規制
據南方網報道，這是白雲機場推出的「漢服迎新」活動，希望為40天的春運增添文化溫度。但工作人員穿著並非泛化漢服，而是參照宋代形制設計的 「宋服衛士」 制服。
其中女安保人員發間點綴的粉色牡丹簪花，寓意富貴吉祥；工作人員也用標準的宋代「叉手禮」及「客官，這邊請」等古風用語。
機場方面介紹稱，希望這場「漢服迎新」活動可以讓旅客體驗到中華傳統文化。對此，有旅客表示，「很有文化氣息的一次機場體驗。」甚至不少人還和機場工作人員合影留念。
有人誇有人貶：傳統文化流於表面
隨著不少旅客在網上分享圖片和影片，機場工作人員身穿宋服在社交平台引發激烈關注。不少網民誇贊，這類國風文化活動很有意義，有人完全被吸引「看的都想去廣州玩了」、「真好看，過年去廣州帶上我的漢服」、「第一次想去機場旅遊」。
但同時，也有網民批評，機場作為對外服務窗口，應嚴謹規範，文化傳承重在內涵，機場工作人員身宋服流於表面，有形式主義之嫌。
對此，白雲機場客服回應稱，本次換裝僅針對T2航站樓內負責防爆檢查與巡邏的工作人員，並非全崗位統一更換服裝，屬於機場春運系列主題文化活動。
