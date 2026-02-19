深圳花市現｢反向拍賣｣　蝴蝶蘭250元愈叫愈平　老闆：過年貪熱鬧

春節買蘭花是不少民眾的傳統習俗，不過深圳蛇口一間花店近日卻因為一種嶄新的賣花方式在網絡爆紅。現場所見，店員不是標價出售，而是站在凳子上高聲叫價，但價格並非越叫越高，反而是「愈叫愈平」，圍觀的街坊鄰居只要看準時機舉手，隨時可以低價搶走心頭好，場面熱鬧，歡呼聲此起彼落，被戲稱為「反向拍賣」。



這段在網絡上熱傳的影片拍攝於深圳蛇口一家花店門口，影片中兩名男子站在凳子上，周圍擺滿各式花卉。一名年輕男子手捧一盆蝴蝶蘭從250元（人民幣，下同）開始叫價，降至230元後，身邊的中年男子接過花，直接喊出120元，圍觀人群中隨即有人舉手拍下，現場頓時響起一片掌聲和叫好聲。

這種「愈喊愈低」的拍賣方式讓不少網民直呼新奇。有人留言說：「第一次見拍賣是往下降價的，這情緒價值拉滿了！」也有人感嘆在深圳花市，手速稍慢都搶不到花。更有網民哭笑不得地表示：「我媽知道得破防，她花208元買了盆一模一樣的，以為自己撿漏了，沒想到還有更便宜的！」

據《極目新聞》報道，涉事花店員工方女士稱，這個活動並非今年首創，已經持續多年，一般在春節前3至5天啟動，一直持續到除夕，每天舉行一到兩小時。影片中叫價的兩人正是她的父親和哥哥。

方女士透露，較貴的花可以賣到五六百元甚至一千元，但便宜的品種就全靠搶。她又指，這段影片每年都會被人拍下上載，不少人慕名而來，但顧客大多是街坊鄰居。她表示：「其實賺不到什麼錢，就是過年圖個熱鬧，給街坊鄰居添點年味，也算是給大家拜年了。」最便宜的時候甚至不用錢，但也需要靠舉手搶，「像蝴蝶蘭、木蘭等，包括一些名貴的花，都送過。」

「反向拍賣」花店。（極目新聞）

附近商戶梁先生介紹，該花店老闆姓方，從事花卉行業幾十年，是老資歷，「他進貨眼光很準，品相不好的花一眼就能挑出去。」梁先生指，蛇口這邊每家花店的營銷方式都不一樣，年底清貨搞點活動是常有的事，並笑言方老闆的「反向拍賣」是其自創，每天都要把喉嚨喊破，「感覺整個蛇口沒有像他這樣賣力的。」