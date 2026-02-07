廣州雲台花園30萬株花海迎客　稀有品種首度亮相｜趣Share大灣區

馬年春節臨近，粵港澳大灣區年味愈濃，計劃與家人在大灣區過年的市民又多了一個好去處。集拍照打卡、親近自然於一體，被譽為「花城明珠」的廣州雲台花園，將於農曆新年期間舉辦「馬報春來·郁花開」鬱金香花展，除了展出10萬株共20多個品種的鬱金香，更首次引入「夜皇后」、「神秘王子」等稀有品種，同時搭配20萬株時令花卉，為大灣區市民提供「花式」過年體驗。



雲台花園坐落於廣州白雲山風景區南麓的三台嶺，佔地12萬平方米，被譽為「花城明珠」，是廣州新春賞花的傳統勝地。自1995年開放以來，一直是廣州重要的城市花園。作為全國最大的中西合璧園林式花園，雲台花園以加拿大的布查特花園為藍本，融合了東西方園林建築精華。花園整體佈局以正對大門的寬大台階為軸心展開，中間是特製玻璃鋪砌的台階，夜晚燈光亮起時，湖水沿玻璃台階流下，形成流光溢彩的夢幻景觀。

雲台花園處處皆是盎然春意，彷彿置身花海。（林芷瑩攝）

雲台花園是打卡拍照的絕佳地點。（林芷瑩攝）

雲台花園融合了東西方園林建築精華。（林芷瑩攝）

行走在雲台花園中，處處皆是盎然春意，彷彿置身花海，讓人身心舒暢，是打卡拍照的絕佳地點。春節期間，雲台花園將持續營業，並加碼推出特色花卉展，為市民及來訪遊客的新春遊玩再添亮色。

雲台景區業務部工作人員馮佳皓介紹，園區將於2月14日至3月8日舉辦「馬報春來·郁花開」鬱金香展，屆時將展出10萬株涵蓋超20個品種的鬱金香，包括首次引入的「夜皇后」「神秘王子」等多個稀有品種。同時，園區還將搭配20萬株藍花鼠尾草、風信子、角堇等時令花卉，整片園區將化作浪漫花海，吸引各地遊客前來賞玩。

雲台景區業務部工作人員馮佳皓介紹，鬱金香展將展出10萬株涵蓋超20個品種的鬱金香，包括首次引入的「夜皇后」「神秘王子」等多個稀有品種。（林芷瑩攝）

雲台花園吸引不少市民及遊客前來打卡。（林芷瑩攝）

雲台花園新春花展不僅延續了廣州「過年看花」的傳統習俗，更通過創新設計和科技元素為這一傳統注入新活力。2026年雲台花園鬱金香展特別策劃了廣州首個鬱金香戶外科普特展，將花卉觀賞與科普教育相結合。這種傳統與創新的結合，使雲台花園成為春節期間老少皆宜的休閒去處，既滿足了老一輩對傳統年味的追求，也吸引了年輕一代前來打卡體驗。此外，雲台花園在春節期間還為市民遊客送上實惠福利。2月15日至2月23日春節假期內，園區門票享八折優惠，僅需8元即可入園與鮮花近距離接觸。

除了賞花，園區還帶來了趣味聯名驚喜，與灣區頂流公仔「大灣雞」合作推出季節限定商品，園區獨家的鬱金香主題公仔將於春節期間亮相，為遊玩體驗加滿趣味。

雲台花園被譽為「花城明珠」，是廣州新春賞花的傳統勝地。（林芷瑩攝）

雲台花園是廣州新春賞花的傳統勝地。（林芷瑩攝）

「在我看來，大灣區的春節就是暖意十足，特別是廣州，空氣中彌漫著花香與喜慶！」來自河南的鄺女士為雲台花園給予了高度評價，她表示，這裏花的種類豐富，園林設計精巧別致。具有世界審美的巧思設計融入花園景觀中，為遊客帶來了眼前一亮的觀賞體驗，「我感覺『花城看花』這句話一年四季都適用，我們也是專門做好遊玩攻略，提前踩點，假期帶上全家老小一起來廣州，來大灣區過年！」。

馬年新春，不妨約上親朋戚友走進廣州雲台花園，在約30萬株鮮花的芬芳中感受春日氣息，體驗大灣區獨特的新春年味。