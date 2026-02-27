9小時243輪競價　廣州馬場地塊236億成交　樓面價超8.5萬成新地王

2月25日，廣州土地市場新年首拍！珠江新城馬場地塊經過243輪競價，最終以總價236億（人民幣，下同）由越秀集團成功競得，創下了廣州2010年以來拍地成交總額最高紀錄，更以超8.5萬元/平方米的樓面價刷新廣州單價地王紀錄。



馬場地塊示意圖。（廣州市規劃和自然資源局網站）

競拍長達近9小時 成交總價居廣州歷史第二位

《中國基金報》報道，珠江新城馬場地塊競拍的企業有保利、華潤、招商、珠實、廣州地鐵、廣州城投、廣州建築，共8家房企參拍。現場舉牌競拍過程長達近9小時，舉牌輪次達到243輪，最終由越秀地產以236億元競得。

該地塊成交總價位居廣州歷史第二位，第一為亞運城地塊255億。

馬場地塊位於「珠江新城-金融城-琶洲」黃金三角帶幾何中心。（網絡圖片）

珠江新城最後一宗大規模綜合開發用地

馬場地塊位於天河區黃埔大道以南、馬場路以東（馬場1期地塊），地處「珠江新城-金融城-琶洲」黃金三角帶幾何中心，被視作珠江新城最後一宗大規模綜合開發用地。

根據規劃，馬場地塊總用地面積約19.45萬平方米，是一個建築面積達75.1萬平方米的超大型城市綜合體。其中，商業商務建築面積為49.8萬平方米，居住建築面積為22萬平方米，公服配套建築面積為3.3萬平方米。

業內人士表示，目前中國一線城市成熟CBD已無同量級可開發用地，馬場地塊是少有的集高端商業、辦公、居住、生態、民生配套於一體的全業態複合型大體量優質資產。

每年可貢獻GDP約346億元

越秀集團指出，從開發價值來看，馬場地塊也是全國少數能實現「單一地塊帶動城市能級躍升」的標杆項目。據測算，項目成熟後，每年可貢獻GDP約346億元，新增稅收45億元，創造6萬個就業崗位。

另外越秀集團也稱，後續將緊密結合廣州「十五五」規劃，以空間重構賦能城市能級躍升，創造未來城市功能新生態，進一步提升珠江新城對創新人才和高端人群的吸引力。