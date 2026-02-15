廣州55歲阿叔因靜脈曲張做微創 太緊張獲醫生允許手術時打機
撰文：盛昀
出版：更新：
據廣東台報道，廣州一名患有靜脈曲張的55歲患者王叔，在接受手術前十分焦慮。醫生團隊在做好嚴格消毒控制後，允許王叔帶着手機一起手術，術後王叔便可下地行走，次日順利出院。
廣州一名55歲市民王叔因走路時右側小腿沉重、酸脹，於是到醫院檢查，被確診為「下肢靜脈曲張」。據醫生介紹，因王叔沒有其他基礎疾病，可以做微創手術。
但因為是首次進入手術室，王叔仍然十分焦慮。醫生團隊在做好消毒控制後，允許他在接受手術時玩手機打「鬥地主」。術後王叔便可下地行走，次日順利出院。
靜脈曲張高危人群有哪些？
廣醫一院血管外科主任王海洋介紹，平時因工作等原因需長期久站久坐的人群如教師、廚師、環衛工人，包括都市白領、IT人士及從事腦力勞動較多的「久坐一族」是靜脈曲張的高危人群，建議定期做血管篩查。
靜脈曲張如何預防和干預？
在平時生活工作中也要避免久坐久站，應隔一段時間就適當走動一下、散散步，給自己的靜脈「減減壓」。而一旦查出靜脈曲張，可根據病情的程度採取適當的方式及早干預。
比如，早期可通過改善生活習慣，控制久坐久站時長，日常適當運動，並在醫生的指導下穿彈力襪、用藥等方法保守治療。靜脈曲張到了晚期，如果已經出現皮膚潰爛、血栓性靜脈炎等嚴重症狀，可通過微創手術進行治療。
冷空氣除夕起將影響廣東 氣象台料19日至21日天氣最好滅絕的「美人魚」儒艮現蹤廣東湛江海灘？ 專家確認：為印太江豚汕頭小六女生參加民俗活動古典容貌爆紅 網讚：神似敦煌壁畫美人瀕危美人魚再現？湛江海灘發現疑似儒艮屍體：長1.5米，頭部腐爛