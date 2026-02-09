不滿犬隻噪音及糞便　廣州男屋苑內投毒殺狗　一審獲刑22個月

2025年9月，廣州南沙區某屋苑有多隻寵物狗散步後中毒死亡。警方調查發現，屋苑住戶陳某文因長期受犬隻噪音及糞便困擾，竟將老鼠藥混入豬肉碎，投放在屋苑草坪、綠化帶及小學門口等公共區域，導致多隻寵物狗誤食死亡。

2026年2月5日，廣州南沙區人民法院以投放危險物質罪，一審判囚陳某文1年10個月。



同屋苑多隻寵物狗接連死亡

《封面新聞》報道，2025年9月2日，陪伴阿芝（化名）多年的史納莎Booya在屋苑散步回家後，突然躺在地上四腳抽搐，送院途中已僵硬無反應，家人曾為牠做心肺復甦，但送到醫院時Booya已死亡。

阿芝與家人懷疑Booya是中毒死亡，但多間寵物醫院拒絕為牠驗屍，最終她通過朋友在中山一間寵物醫院保存Booya的遺體和胃內容物。事發當日中午，阿芝在屋苑的微信群組開始看到有寵物狗疑似中毒死亡的消息，「每過幾個小時，就聽到一隻小狗死亡。我們就決定報警查清原因」。

龍女士的愛犬中毒死亡。（封面新聞）

龍女士是同屋苑的居民，9月5日晚，她帶了7歲的懷孕小狗珍珠在屋苑附近散步；回家後，珍珠反常地撓房門，更不斷嘔吐及失禁。龍女士意識到愛犬中毒，一邊開車一邊聯繫寵物醫院，惟珍珠也在送院途中死亡。暫壓悲傷後，龍女士也決定報警，希望查清原因。

9月2日，居民鄒女士的哥基犬Rocco在出門活動後，出現腹瀉等異常症狀，「我趕回家時，Rocco已經走了」。她後來關注到Rocco的活動區域和其他遇害寵物狗的活動區域重合，也選擇報警。

據報道，該屋苑至少有10隻寵物犬中毒死亡，牠們的活動區域基本相似。同時，屋苑內的流浪貓也顯著減少。

鄒女士的哥基犬Rocco。（封面新聞）

使用藥物為國家禁藥

案件材料顯示，警方在現場調查時發現了混有氟乙酰胺類鼠藥成分的豬肉碎，3隻遇害寵物狗的胃內也檢出相同成分。

公開信息顯示，氟乙酰胺類鼠藥是指氟乙酰胺及其水解產物氟乙酸鈉、氟乙酸，屬於劇毒化合物，曾是殺鼠藥。由於其毒性大且具有二次中毒的特點，對人畜毒害較大，國家已明令禁止生產售賣。

2025年10月8日，屋苑住戶陳某文向警方自首，次日被刑事拘留，同月23日被逮捕。案卷材料顯示，陳某文如實供述其罪行。

曾被投放有毒豬肉碎的草坪，旁邊是兒童娛樂設施。（封面新聞）

投放危險物質罪罪成

2026年2月5日，廣州市南沙區人民法院公開審理陳某文涉嫌「投放危險物質罪」一案，並當庭宣判。

判決書顯示，廣州市南沙區人民檢察院指控，2025年9月2日0時許，陳某文因長期受小區內寵物狗的噪音、糞便困擾，將老鼠藥與豬肉碎混合後，投放在屋苑內的草坪、綠化帶，意圖毒死寵物狗。

檢方認為，陳某文投放毒害性物質危害公共安全，尚未造成嚴重後果，其行為觸犯了刑法，應當以「投放危險物質罪」追究其刑事責任。

一小學門外的草坪曾被投放有毒豬肉碎。（封面新聞）

投放地點具高度危險性

庭審旁聽人員表示，檢方多次在庭上解釋，以這一罪名對陳某文提起公訴，是因為他投放老鼠藥的範圍包括屋苑內部道路、小學門口對出的人行道島台、綠化帶等多個地點，投放範圍大，投放地點屬於人員往來密集且有幼童經常玩耍過路逗留的地點，危險性大。

判決書顯示，陳某文在法庭上認罪認罰，對指控事實、 罪名及量刑建議沒有異議。其辯護人當庭提出 「被告犯罪動機特殊，主觀惡性小，有自首情節，認罪認罰，已賠償部分被害人」等意見，請求從輕處罰。

廣州市南沙區人民法院審理後查明事實與指控一致，被害人鄭某昌（阿芝的家人）、郭某立、戴某峰等人的寵物狗誤食陳某文投放的豬肉碎後中毒死亡。綜合本案的性質、情節、危害後果及被告人的認罪態度，

最終，法院判決陳某文犯投放危險物質罪，判囚1年10個月。陳某文當庭未表示上訴。多位被害寵物狗的主人均表示認可這一判決結果，不準備請求抗訴或提起民事訴訟。