深圳機械人交警首次路口執勤：提醒市民戴頭盔、憑眼部AI指揮交通

3月6日，曾在春運期間叮囑市民戴頭盔的機械人交警升級回歸龍崗街頭，成為「路口指揮官」承擔起交通指揮職能。



這也是深圳機械人交警首次在路口執勤。它憑借眼部視覺AI識別系統感知路口動向，發現騎行者未戴頭盔或越線停車，立即響起哨音並配合手勢進行即時勸導。



深圳機械人交警。（深圳新聞）

早在2月9日，身着「龍崗交警」標識制服的智能機械人就開始執勤。當時它化身為街頭的「平安嚮導」，在繁忙路口循環播送溫馨提示「騎行電動車請戴好頭盔」、「行人和電動車過斑馬線請不要闖紅燈」，「電動車請不要在機動車道行駛」，在春運時成為話題。

深圳龍崗交警大隊相關負責人表示，憑藉高精度視覺感知系統，它不僅能精準識別電動車騎手未佩戴頭盔、越線停車等不文明行為，更能依託不斷積累的路口數據，持續訓練優化自身的識別與勸導能力。

一旦發現違規，它便立即響起清脆的警示哨音，同步做出規範交通手勢，並配合語音進行實時勸導。

此次升級後，它走上路口中央指揮台，通過高精度關節模組實時感知信號燈變化，自主完成直行、轉彎、停車等指揮動作，並同步發出語音提示。深圳交警表示，未來將拓展至更多交通管理領域，向科技要警力、要戰鬥力。

未來，隨着技術的持續迭代與應用場景的深入拓展，龍崗機器人「交警」還將逐步拓展至交通管理其他領域。通過多模態感知與智能分析，它可在複雜交通環境中協助完成更專業的執法任務，為城市交通治理現代化注入更為強大的科技動力。