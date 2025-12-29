深圳好去處2026｜14大景點！寶安新商場＋樂高樂園＋好玩博物館

深圳好去處2026｜深圳有什麼新景點？馬上迎來新的一年，深圳將會有愈來愈多新的景點、商場、地標、博物館等陸續登場，例如深圳首個樂高樂園、前海博物館、太子灣花園城（南北區）等，以後北上吃喝玩樂又有新的好去處！《香港01》好食玩飛頻道，一次過整理以上資料，即看內文了解更多！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳好去處2026｜深圳有什麼新景點？

深圳新景點【1】深中通道西人工島⸺設沉浸式體驗及互動區

粵港澳大灣區超級工程深中通道西人工島於2025年10月試運營後，今日正式啟用。人工島位於深中通道橋隧結合的部分，設有不同範疇的區域，除了可供遊客欣賞海景以及打卡拍照的觀景平台，還有設置沉浸式體驗的科普基地、互動體驗區，以及可放鬆身心的環島步行道及落日咖啡廳。

正式開放後，更會開放VR大空間體驗區、海鹽特飲等文旅新業態項目，讓遊客以多元化的方式深入了解中國交通跨海工程技術發展。有興趣的朋友，可於官方購票小程序「深愛票」購買門票，票價由¥128起。

票價︰成人¥188／位、學生¥158／位、小童¥128／位、優待票¥128／位

地址：深圳前海前灣區



深圳新景點【2】DM港隆城⸺百貨公司改建新商場

DM港隆城位於寶安西鄉區，由擁有17年歷史的百貨港隆城重建而成，總面積約7萬平方米，重建後將以「友好社區鄰居商業中心」作為定位，提供一個集特色美食、時尚購物、休閒娛樂及親子互動於一身的多元化區域。商場預料將於2026年年初開幕！

預料開幕時間：2026年1月初

地址：深圳寶安西鄉區



深圳新景點【3】國貿．SPRING⸺電競主題新商場

國貿．SPRING坐落於羅湖區，商場由昔日的羅湖國貿大廈商場翻新而成，樓高五層，集購物、餐飲、娛樂及休閒於一身。值得一提，商場計畫引進電競、二次元、跨界餐飲、潮流零售及娛樂品牌等範疇的品牌，塑造華南區首個專業電競主題賽事生活館。

國貿．SPRING預想圖。（官方圖片）

預料開幕時間：2026年

地址：深圳羅湖南湖街道人民南路3002號國際貿易中心大廈1至5樓



深圳新景點【4】太子灣花園城（南北區）⸺面積約10萬平方米／料2026年開業

太子灣花園城的VILLA街區已於2025年5月30日率先登場，而其主力的「南北區」預計亦會在2026年開業。商場面積約10萬平方米，北區定位為「高端生活方式中心」；南區則是「潮流年輕運動空間」，集結原創品牌、明星娛樂及藝術設計等品牌，例如Wandering滑板、超級鳥局、MALBON、PINARELLO、比音勒芬等餐飲及潮流零售店。

太子灣花園城預想圖。（官方圖片）

預料開幕時間：2026年

地址：深圳蛇口區



深圳新景點【5】小梅沙濱海商業⸺面積約8.8萬平方米／設濱海特色活動及體驗

小梅沙自2019年起開始翻新，先後已有美高梅酒店及小梅沙海濱公園相繼落成。而以濱海為主題的小梅沙濱海商業亦預計在2026年登場。商場面積約8.8萬平方米，主打「遊、購、吃、娛」4大主題體驗，除購物、餐飲和娛樂外，亦會有不同的濱海特色活動及體驗，例如高檔海鮮餐廳、廣深主題酒樓等等。此外，商場亦會有多元化的時尚品牌進駐，建立一個潮流與自然生態融合的購物區域。

小梅沙濱海商業預想圖。（官方圖片）

預料開幕時間：2026年

地址：深圳鹽田區小梅沙



深圳新景點【6】寶安京東MALL⸺京東第二間深圳實體店

繼深圳首間京東實體店「京東MALL」2025年於南山區開業後，京東決定再開設實體店，並選址在寶安區。第二間實體店面積約3.62萬平方米，預料將於2026年10月1日國慶日試業，繼續提供家電、手機、潮流數碼及家居產品等商品及服務。

預料開幕時間：2026年10月1日

地址：深圳寶安區福海街道



深圳新景點【7】深圳樂高樂園⸺全球最大的LEGOLAND

深圳樂高樂園度假區位處大鵬新區，面積約58萬平方米，相當於1.7個香港迪士尼樂園的大小，落成後將會是全球最大的LEGOLAND。園區設有多個區域，包括主題樂園、水上樂園及3間酒店。而樂園部分將劃分9個遊樂區，提供超過100個互動遊樂設施、表演及景點，並融合中國歷史文化於其中。雖然樂園原訂在2024年開業，惟日期持續延後，據內地媒體報道，園內50個設施已順利封頂，有望於2026年開業。

預計開幕時間：2026年

地址：深圳大鵬新區



深圳新景點【8】鷺湖四館⸺集文化藝術、科普教育、科技展覽與國際交流於一體

鷺湖四館位於鷺湖科技文化區，面積約22萬平方米，將是龍華區規劃中最大的文化設施建築群，由龍華區圖書館、群藝館、大劇院及科技館四座獨立的場館構成，旨在塑造一個集文化藝術、科普教育、科技展覽與國際交流於一體的公共空間，其中龍華區圖書館預計在2026年開放，屆時將會成為龍華區的文化新地標。

預計開幕時間：2026年

地址：深圳龍華區觀湖街道平安路以南



深圳新景點【9】深圳自然博物館⸺8大主題展廳／料2026年5月試業

深圳自然博物館坐落於坪山區燕子湖片區，預計2026年5月試業。博物館約10.53萬平方米，陳列展覽區3.52萬平方米，設有宇宙、地球、演化、恐龍、人類、生物、生態、家園等8大主題展廳。而博物館的屋頂更設有公園設施，可供參觀者漫步。

預計開幕時間：2026年5月

地區：深圳坪山燕子湖區



深圳新景點【10】深圳文化館新館⸺新一代文化藝術中心

深圳文化館新館總建築面積約8.33萬平方米，共有9層，除了4大演藝空間外，文化館新館亦設有4項主題展覽空間，集演藝、培訓、展覽、圖書閱覽等多項文化藝術功能，致力建立一個融合文化傳承、市民共融和可持續發展的新一代文化藝術中心。

預計開幕時間：2026年6月

地址：深圳龍華民治街民治大道交民康路北



深圳新景點【11】深圳前海博物館⸺坐擁山海交匯的醉人景致／聯合中國國家博物館推出重大展覽

深圳前海博物館坐落於前海文化藝術半島，是深圳市新時代重大文體設施之一。園館總面積約12.6萬平方米，坐擁山海交匯的醉人景致，不但場地寬闊，而且視野開揚，5樓平台有約100米的無柱觀景平台，可將灣區海景盡收眼底，絕對是打卡聖地。值得一提，展館落成後將聯合中國國家博物館推出一系列中國古代通史陳列、中國古代玉器及中國古代瓷器等重大展覽。博物館預料將於2026年10月正式啟用。

預計開幕時間：2026年10月

地址：深圳前海前灣區



深圳新景點【12】深圳國際演藝中心⸺被譽為「獻給全體市民的表演藝術中心」

深圳國際演藝中心位於深圳福田區香蜜湖新金融中心，被譽為「獻給全體市民的表演藝術中心」。建築由國際知名的建築設計事務所Ennead負責，外型酷似金色的貝殼，面積約7.3萬平方米。場內主要包含一個能容納1,600人的「夢想劇院」，以及擁有約800個座位的多功能演藝空間「星空音樂廳」，預計將於2026年至2027年間啟用。

預計開幕時間：2026年至2027年

地址：深圳福田區香蜜湖



深圳新景點【13】安托山公共文化中心⸺文化愛好者必去藝術聖地

於福田安托山區的安托山公共文化中心於2025年正式開幕，總面積超過10萬平方米，毗鄰安托山自然藝術公園，構成獨特的藝術長廊。中心以3大演藝空間為核心，包括可承接大型音樂劇、話劇的標準大劇場；主打室內樂與聲音藝術的專業聲學音樂廳；以及提供跨界影展的黑子劇場等，絕對是文化愛好者的必去聖地。

地址：深圳安托山區僑香三道與安托山六路交匯處



深圳新景點【14】龍崗國際藝術中心⸺融合藝術、科技與城市生活於一體

位於坂田區的深圳龍崗國際藝術中心，面積約11萬平方米，建築外型猶如一把巨型的結他，設計相當獨特。此外，藝術中心緊鄰深圳地鐵10號線貝爾路站，交通方便。而作為深圳市「十四五」規劃中的重大文體設施，中心將涵蓋國際演藝中心、數位藝術館、東廣場及山花爛漫公園等4大區域，融合藝術、科技與城市生活於一體。當中各場館均配備頂尖的舞台與影音設施，能夠進行歌劇、舞劇、話劇及音樂會等多種類型的大型演出，予大家參與文化活動及成為新一代的打卡勝地。

預計開幕時間︰2026年

地址：深圳龍崗坂田區



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略（全文完）