中東樓市被戰火累　過去多廣州深圳人投資　如今港人不敢過去睇樓

近日，美國及以色列對伊朗採取軍事行動，中東地區局勢急速惡化，戰火波及阿聯酋阿布扎比和杜拜。軍事衝突發生前，以阿聯酋阿布扎比為代表的中東樓市，是全球新興經濟體中增長最快的房地產市場之一，但如今戰事讓中東樓市突然降溫。



過去兩年，在長居簽證以及高租金回報率的吸引下，中國客戶成為杜拜和阿布扎比房地產市場的重要買家之一。據在杜拜從事房地產的中國人稱，過去不少廣州和深圳人來買房投資。另外也有不少香港投資客關注，但因美伊戰爭沒辦法過來看房。



杜拜房地產市場過去幾年的表現可說是風光無限。（海外置業百科）

在阿布扎比買房安家 如今回不去

《第一財經》報道，去年8月剛在阿聯酋首都阿布扎比買房的沈安然（化名），現在因為戰爭的原因，航班被取消，一直滯留在北京。

她說，兩年多前，她的丈夫拿到了一個在阿布扎比的工作機會，當時也擔憂過中東局勢，｢但覺得阿聯酋是個中立國家，不可能發生戰爭｣。於是，他們便決定前往中東。

他們去年6月底搬過去，8月就買房了，｢大概花了600萬人民幣，120平方米的公寓。｣沈安然說，之所以那麼快買房，是因為租房成本太高了，而且每年漲20%到30%。

今年春節，沈安然帶着孩子回國度假，沒想到剛結束假期回程在北京轉機時，便爆發美伊戰爭，航班因此被取消，她只能滯留在北京。

｢我們之前從來沒有想到過，阿聯酋會因為這樣的原因被捲入衝突事件。｣沈安然說，希望航班儘快恢復，可以回到在阿布扎比的家。

阿布達比近年的樓價和租金回報都急劇上升。（網絡圖片）

住宅租金回報率高 吸引廣州和深圳人投資

2001年搬到杜拜的福建人王婭妮，2017年進入杜拜房地產行業，她說那時候幾乎沒什麼中國人來杜拜買房，但如今在杜拜樓市所有外國人買家中，中國客戶站穩了前三，在阿布扎比則位列第二。

王婭妮說，2018年-2019年時，市場情況非常不錯，其客戶群體主要來到廣州、深圳等中國南方城市，他們主要從事外貿、金融等行業，以30歲至40歲的女性客戶居多。2025年她接待的來自中國的考察客戶同比增長了100%，人數翻倍。

2025年，杜拜的房地產總成交額達到了6868億迪拉姆，相當於1.297萬億人民幣，同比增加了31%。直到今年1月，杜拜的樓市行情都十分火爆。

杜拜樓市之所以如此吸引中國人，是因為杜拜的住宅租金回報率高，能達到6%-8%，為了吸引外國投資者，阿聯酋還發佈了黃金簽證計劃，為外國投資者提供長期居留權。

王婭妮說，美伊戰爭發生後，｢短時間內，確實會有恐慌情緒，最近幾天我們也發現部分客戶持暫緩、觀望的態度，也可能會有投資者覺得承受不起，短期內想拋售。但同時也有客戶來諮詢，想接盤拋售的房子。｣

香港投資客擱置前往中東睇樓計劃

除了吸引內地投資客，還有不少香港人也很關注杜拜和阿布扎比的樓市。

香港利斯蘇富比國際房地產業務發展董事Teresa Chan（陳雅盈）說，近兩年來杜拜和阿布扎比的房產確實吸引了不少內地和香港投資者的關注，這些投資者感興趣的是當地沒有利得稅、所得稅，買房送長居簽證，還能用加密貨幣買房等。

但近日美伊戰爭給杜拜樓市按下了暫停鍵， ｢這幾天因戰事，中東那邊開發商的人飛不過來，我們已經推遲了原定於本月中旬的線下房產項目說明會，何時能恢復還不知道。｣ 陳雅盈說。

據報道，美伊戰爭爆發後，有香港資深投資者擱置前往杜拜睇樓計劃，直言「命仔緊要」。

王婭妮的丈夫是一位英國籍伊朗人，在金融和房地產領域經驗豐富，他說：「沒有人能肯定未來會怎樣，還需要4周到6周觀察期來評估局勢演變。」