復活節清明節長假　深圳高速公路逼爆　市民無奈：3小時挪動5公里

今日（4月4日）是內地清明節首日假期，但昨日起深圳多條高速公路已經開始塞車，深圳北站和各大口岸也人頭湧湧。有深圳居民無奈稱：3小時挪了不到5公里，活生生把高速堵成了露天停車場。



深圳塞車。（深圳大件事）

深圳北站人頭湧湧。（深圳大件事）

有深圳市民發文稱在廣深沿江高速上，「一眼望不到頭的紅色車龍，直接焊死在高架上，3小時挪了不到5公里，活生生把高速堵成了露天停車場。」還有市民稱深中通道超級塞車，「半小時還沒進隧道」。

除了高速路以外，深圳北站和各大口岸也人頭湧湧，甚至深圳北站地鐵站電梯也「堵住了，全是人」。

深圳堵車。（深圳大件事）

深圳塞車。（深圳大件事）

羅湖口岸、福田口岸、深圳灣口岸或將成為深港旅客首選

根據據深港口岸部門預測，深圳羅湖口岸、深圳灣口岸、福田口岸、廣深港高鐵西九龍站口岸、蓮塘口岸、深圳寶安國際機場日均出入境人員預計將達到25萬人次、19萬人次、23萬人次、12萬人次、11萬人次、1.9萬人次。

其中，羅湖口岸、福田口岸、深圳灣口岸或將成為深港旅客首選；廣深港高鐵西九龍站口岸為內地其他城市旅客首選。

往年清明假期客流特點，預計深圳地鐵4號線福田口岸站、深圳北站、龍華站、會展中心站，13號線深圳灣口岸站、後海站客流較多。

深圳塞車。（深圳大件事）

深圳塞車。（深圳大件事）

福田口岸人頭湧湧。（深圳大件事）

深圳北站人頭湧湧。（深圳大件事）