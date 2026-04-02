復活節清明節長假　港人北上與內地客訂港酒店熱度同上升

香港至內地及海外機票預訂熱度按年增近四倍，內地赴港酒店預訂熱度漲超三成。



清明假期即將到來，而香港復活節（4月3日至4日）、清明節及補假（4月6日至7日）銜接成5天小長假，點燃香港居民出遊熱情，也和內地清明小長假形成一場「雙向奔赴」。

蓮塘口岸商業城吸引了大批港人北上消費，其中以燒肉最多人購買。（黃浩謙攝）

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同程旅行及旗下國際旅行平台HopeGoo發布數據顯示，截至3月25日，香港出發至內地及海外的機票預訂熱度按年增長近4倍，內地居民赴港的酒店預訂熱度也按年上漲超三成。

港人北上：從購物掃貨到休閒生活

港人北上消費已成潮流。益普索發布的《2025鏈接大灣區：解碼香港未來消費圖景》報告顯示，45%的18歲-64歲港人每月至少北上一次。

同程旅行HopeGoo平台數據揭示了關鍵變化：長假正在重塑港人北上的出行結構。一方面，消費結構呈現顯著的「休閒化、質量化」升級。假期期間，港人的酒店預訂熱度按年增長超8倍，其中中高端酒店佔比超四成，家庭套房、親子主題房預訂量增速尤為突出。

港人北上消費不斷升温。圖為深圳羅湖邊檢站。（新華社）

另一方面，出行半徑急速擴張。深圳、廣州、珠海等大灣區城市依然是港人的周邊遊主要目的地，長假拉長了行動距離——上海、北京、成都、杭州、長沙、三亞等成為港人長線遊的熱門目的地，健康美容、休閒服務等特色消費需求旺盛。

值得注意的是，港人的消費行為正從「物質索取」轉向「體驗融入」。過去，社交媒體上滿是港人在山姆「掃貨」的畫面；如今，深圳的洗浴中心、水療館和口腔診所成為新的「打卡地」。

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南下熱潮：內地遊客熱衷體驗及購物

當港人北上享受「慢生活」時，內地居民也正利用清明小長假湧入香港。同程旅行數據顯示，香港在內地居民清明出境遊目的地中排名前列，當地酒店預訂熱度按年增長近三成，尖沙咀、銅鑼灣等核心商圈酒店均價明顯上漲，人均消費約1400港元/晚。

與港人北上追求「極致性價比」不同，內地居民赴港消費呈現「特色體驗+時尚購物」的差異化互補特徵。香港迪士尼樂園、太平山頂、維多利亞港、香港故宮文化博物館等均是熱門景點。

消費市場：呈現品質升級、雙向互補趨勢

這場由兩個假期「撞車」引發的雙向出行熱潮，堪稱大灣區消費市場深度融合的必然結果。就在兩地居民互訪熱潮湧動之際，省文化和旅遊廳於3月31日推出第二批入境遊精品線路。連同首批的5條線路，廣東十大入境遊精品線路至此悉數亮相。該10條線路充分契合包括香港同胞在內的境外遊客的多元化需求。數據顯示，首批線路自2025年10月上線以來，市場效應顯著——覆蓋的9座城市入境遊客人次與消費金額雙增長，其中廣州入境遊客人次按年增長31%、消費金額增長44%，深圳、清遠增幅同樣亮眼。

Facebook港人北上群組顯示，落馬洲站晚上逼滿過境人流。（facebook圖片）

同程旅行HopeGoo相關負責人表示，兩地居民的長線遊需求在假期重疊的催化下顯著提升，消費市場呈現「品質升級、雙向互補、場景多元」的良性趨勢。

港人北上背後是高鐵網絡、港車北上等「硬聯通」的完善，也是移動支付、證件互認等「軟聯通」的突破，更有文化認知「心聯通」的加速——越來越多香港年輕人通過小紅書等平台獲取內地「種草攻略」。

另一方面，廣東正從過境集散地向世界級旅遊目的地穩步躍升。通過推廣離境退稅、完善多語種配套、依託國際化平台精準營銷，廣東文旅的「國際名片」正在擦亮。

隨着大灣區「一小時生活圈」日益成熟，類似的「雙向奔赴」將成為節假日常態。

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