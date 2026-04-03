廣州早茶新規5月實施：強制標註是否現製　茶位費需明碼標價

守護「一盅兩件」煙火氣，廣州為「早茶傳承保護」立法！4月1日，《廣州早茶傳承保護規定》（以下簡稱《規定》）正式掛網公布，《規定》於2026年1月21日經廣州市十六屆人大常委會第四十七次會議表決通過，2026年3月26日經廣東省十四屆人大常委會第二十四次會議批准，將於2026年5月1日起施行。



《規定》首次提出了廣州早茶的定義、明確了傳統早茶和非傳統早茶的界限、要求經營者向消費者明示早茶食品以「傳統方式現場製作」或者「非傳統方式製作」、為傳統點心設定24小時現制時效標準、明確收取茶位費必須提供相應的茶飲服務等一系列硬舉措，為廣府飲茶習俗以及相關製作技藝等非物質文化遺產的傳承保護夯實法治基礎。日前，廣州市人大常委會法工委負責人就相關問題接受記者採訪。

市民在茶樓吃廣式早茶（羊城晚報）

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記者：廣州早茶如何定義？

法工委負責人：廣州早茶立法強調的是對「符合非物質文化遺產特徵」的傳統技藝、社會習俗的傳承保護，不是對市民日常早點習慣的規範。《規定》明確了廣州早茶的定義，指產生、發展並流行於廣州地區，符合非物質文化遺產特徵，以飲茶搭配廣式點心為核心形式，融合嶺南飲食文化、社交習俗與傳統技藝，形成的具有獨特地域標識性的飲食消費形態。定義突出廣州早茶的文化內涵與飲食地域特色，表現為以茶水搭配點心的粵式傳統飲食和與之相伴的社交習俗，是廣州人共同的「記憶」和「鄉愁」。

記者：《規定》如何區分廣州早茶製作方式的傳統和非傳統？

法工委負責人：手工現做現售、不鮮不食是廣州傳統早茶「非物質文化遺產特徵」的重要表現，也是區分傳統現場製作和非傳統制作的核心界限。為保持食品新鮮，《規定》明確要求，以傳統方式現場製作的早茶食品，從食品製成到提供食用時間不超過二十四小時。因傳統技藝製作需要超過二十四小時的，由市餐飲相關行業協會等予以明確。

廣式早茶茶點（羊城晚報）

同時，《規定》還要求市市場監督管理部門應當會同市商務、文化廣電旅遊等部門，指導市餐飲相關行業協會等制定廣州早茶食品名單、食品用料指引、食品製作工藝指引等，並給予經費支持，從整體上支持廣州早茶傳統制作的行業自律。

記者：《規定》怎樣回應市民早茶消費中關注度高的「茶位費」問題？

法工委負責人：在廣州市民心中，「飲早茶」從來不只是吃早點這麼簡單，百多年早茶習俗的歷史積澱，已讓廣州市民普遍接受飲茶搭配點心作為廣州早茶的基本形式和文化習俗。《規定》從保護消費者的知情權、選擇權出發，對包括茶位費在內的服務收費作出具體規範。

在廣州市民心中，「飲早茶」從來不只是吃早點這麼簡單。（孫聖然攝）

一是要求明碼標價確保知情權。《規定》要求經營者應當以顯著、清晰方式對所有收費項目進行明碼標價，明示計價方法，確保店內菜單、價簽、自主點餐應用程序等方式顯示的標價內容一致。

二是明確收取茶位費的必須提供相應的茶飲服務。《規定》明確廣州早茶經營者收取茶位費的，應當提供紅茶、綠茶、烏龍茶、普洱茶、菊花茶等供消費者從中選擇，並做好相關茶飲服務。

三是加強對茶位費收取行為的日常監管。《規定》對未按照規定明碼標價的違法行為設置了法律責任。

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記者：對於市民群眾希望知道的廣州早茶食品是「以傳統方式現場製作」還是以「非傳統方式製作」，《規定》有哪些保障措施？

法工委負責人：《規定》將廣州早茶食品製作方式的明示作為廣州早茶經營者應當保障消費者知情權、選擇權的重要內容予以具體規範：

一是強制明示，要求經營者在菜單上或者以其他顯著方式，向消費者明示早茶食品以「傳統方式現場製作」或者「非傳統方式製作」；

二是價格區別，明確同一種早茶食品，以傳統方式現場製作和非傳統方式製作，可以實行不同價格；

三是明廚亮灶，要求廣州早茶經營者通過設立透明式、開放式、視頻監控式廚房或者參觀通道等形式，向消費者展示廣式點心等食品加工製作過程。

