深中通道逢假期就施工？官方：日均車流超設計量　車龍可排至長沙

五一假期期間，有駕駛者行經深中通道時發現前方疑似施工，反光錐壓縮車道、作業車佔路，引發民眾對「深中通道一放假就施工」的質疑。深中通道管理方近日作出回應，澄清並非施工，而是因車流量嚴重超出設計負荷，需採取「遠端分流、近端限流」的交通管控措施，以確保隧道不會完全堵死。



據深中通道官方介紹，每逢節假日，深中通道日均車流量達到至少15萬輛次，遠遠超過其車流設計量。若將這些車輛首尾相連，可以從廣東深圳直接排至湖南長沙。



據介紹，東邊方面，從機荷高速、廣深沿江高速、機場收費站湧入的海量車流，在不足2公里的短距離內匯聚，一起湧入海底隧道；西邊則由中開高速、翠亨東入口、萬頃沙互通過來的車流，同樣在海上長橋交匯後擠入隧道。

有不少網民質疑，為何深中通道一到假期就施工。

2024年中秋是深中通道通車後首個節假日，預計車流會達新峰值（羊城晚報）

管理方解釋，海底隧道的通行能力比道路和橋樑低，是深中通道保暢通的關鍵所在。若放任巨大車流扎堆進入隧道，必定導致超緩慢通行，亦容易引發交通事故。更關鍵的是，海底隧道不設應急車道，一旦發生事故，救援將非常困難，進而引發更大範圍擁堵。

因此，駕駛者所見的「封路」並非施工，更不是「人為添堵」，而是在進行交通管控，目的是防止隧道被徹底堵死。只要隧道不堵死，所有車輛都可以緩慢通過。

具體管控措施可概括為：「遠端分流、近端限流」。遠端分流方面，當深中通道發生長距離擁堵時，交警部門會在西端的廣澳高速火炬西樞紐，以及東端的幾條高速提前進行車輛分流。

近端限流則包括：西行隧道口及水下互通的主線車道提前壓縮變道；翠亨東立交的主線車道壓縮；萬頃沙立交的主線及匝道車道同時壓縮。管理方形容，這就像控制水龍頭的開關，綜合控制進入隧道和海上長橋的流量。

至於為何不採用潮汐車道應對，管理方解釋，高速公路潮汐車道管控須滿足兩個前提條件：雙向流量明顯不均，以及旁邊有地方道路可借道。深中通道在節假日雙向車道均爆滿，且海上公路沒有地方可以借道繞行，因此不具備實施條件。

航拍深中通道西人工岛

管理方透露，深圳交警、中山交警、深高運及深中通道的路政、拯救和消防人員等「一路多方」成員已在合署辦公。路網調度中心有八百多路監控影片時刻盯著路面，人工智能設備會對異常情況自動報警。二百多名工作人員在八個執勤點駐守，形成三島聯動，24小時輪換補位。管理方強調，一旦發生事故，可能車主尚未報警，就近的救援隊伍已經出發。