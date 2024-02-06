香港01與GDToday合作「北上廣東」頻道啟動　直播越秀花市尋花王

2024年廣州迎春花市2月初開始陸續開幕，其中最負盛名的越秀花市於2月6日開幕，當日除花市開幕外，GDToday、香港01合作共建的「北上廣東」頻道也將正式啟動，宣布首個共同報道將為「越秀花市探尋花王直播」，《香港01》和「GDToday」的記者將帶大家「雲訪」越秀花市，走訪特色攤位、尋找賣花人和他們背後的故事。



越秀花市中心花壇設計呼應龍年

今年越秀花市主牌樓設計參考位於現今北京路（雙門底）的拱北樓，延續「百年花市、源於越秀」的歷史傳承；「拱北樓」體量：12米長，13米高，縱深6米；延續2019年以來主牌樓選址，設置在西湖廣場。

越秀中心花壇設計靈感源於廣東貢院「龍門」。廣東貢院是明清四大貢院之一，院址在廣州內城東南隅的承恩里，即今文明路東段以北的地塊。龍門飛檐斗拱、氣勢恢弘，門正中懸掛「龍門」匾額，有著「魚躍龍門」的寓意；「龍門」體量：8米長，高6米，縱深6米；位置與歷年花市一致，設置在越秀區西湖路與教育路交界。

越秀花市景觀設計「龍騰花海」。（GDtoday）

另外一個吉祥的景觀設計「龍騰花海」則與「拱北樓」的花市主牌樓遙相呼應，仿雙門底的銅壺滴漏景觀處參考了龍岩舞龍的非遺元素打造「龍騰花海」景觀，寓意龍年昂揚向前高質量發展，與千年古道騎樓高處「百年琴韻」的鋼琴音樂表演相得益彰，烘托出喜慶祥和的新春氛圍。

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《GDToday》記者和《香港01》記者共同採訪販賣五代同堂盆花的攤主，小盆的只需30元，攤主推薦小盆的可以方便香港帶回去過關。兩位記者共同行花市期間，發現廣州越秀花市今年亦有很多蘭花檔口，《香港01》記者提醒香港市民，由於出入境管制，蘭花無法帶回香港，購買蘭花時需要注意。

除了花檔外，今年越秀花市還設有專門的「文創區」，《GDToday》記者和《香港01》記者共同採訪南越王博物院的攤主，他們推薦南越王的皇宮，可以參觀御花園。除了皇宮之外，南越王有另外的展區放置文物，包括展出南越王隨身攜帶的小金龍，這次他們攤位也特別推出小金龍風車，攤主透露，廣州人逛花市最愛買風車，因此推出這項商品。

同時攤主透露，南越王博物院春節期間仍正常開放，只有逢周一會閉關，提醒前來參觀的市民遊客注意選擇前往時間。

強強聯手打造大灣區新聞：「北上廣東」頻道2月6日正式啟動

越秀花市開幕儀式的活動的一個重要訊息則是《香港01》與南方報業集團合作的「北上廣東」頻道正式啟動。《香港01》在打造更多本土化、國際化內容的同時，亦將報道更全面、深度與獨特的大灣區內容，無縫連結大灣區生活。

其中，「01中國」作為《香港01》面向兩岸三地的新聞頻道，近年來亦聚焦大灣區動態。因此，《香港01》與南方報業集團簽訂合作，與「01中國」下設「北上廣東」子頻道，以全面、深入、獨特的視角，擔當港人與大灣區間的「互動橋樑」。

2023年以來，隨著大灣區都市圈不斷融合，港人北上熱潮持續，粵港澳大灣區動態成為港人最關心的新聞信息之一。透過「北上廣東」頻道，《香港01》與南方報業將分別從粵港視角看灣區，報道政經動態、社會時事等嚴肅內容。

同時，通過合作採訪報道，特邀KOL等多種形式，挖掘大灣區「吃喝玩樂」獨家旅遊路線、代表粵港煙火的人物故事，從生活出行、文體娛樂等方面推動大灣區融合。

《香港01》與廣州南方報業集團合作設立「北上廣東」頻道。（香港01 林芷瑩 攝）

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