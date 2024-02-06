韶關丹霞發現植物新種「丹霞山過路黃」　成年植株不超過200個體

近日，《羊城晚報》記者從丹霞山管委會獲悉，研究人員發表了丹霞山特有的一個植物新種——丹霞山過路黃，再次豐富了丹霞山的生物多樣性。目前，在丹霞山發現發表的植物新種已增加至22種。



在對丹霞山無人區的植物多樣性進行深入調查時，「丹霞山生物多樣性科考計劃」團隊人員在溝谷中發現了報春花科的一個未知種。此植體莖稈葉背通體紫紅色，與丹霞山山體顏色相近。

經過中山大學生命科學學院教授廖文波、副教授凡強課題組和華南農業大學林學與風景園林學院副教授唐光大課題組的合作研究，證實該未知種為一新種，並命名為「丹霞山過路黃」。

丹霞山過路黃是丹霞山特有種，目前僅在丹霞山的四個小地點有發現，成年植株數量不超過200個體，該物種屬於極小族群。丹霞山過路黃隸屬於報春花科珍珠菜屬，該屬是報春花科中分布最廣的一個屬，在全球超過200種，中國特有種約138種，多分布於中國西南地區。

韶關丹霞山獨特的地形和氣候造就了其豐富的生物多樣性。據介紹，近年來，研究人員陸續在丹霞山發表了東方卷柏、丹霞鐵馬鞭、丹霞冷水花、香花蕘花、丹霞鴨跖草、丹霞單枝竹、景蘭景天、丹霞山冬青等多個新種。截至2024年1月，已發現植物2318種，記錄鳥類282種，兩棲類29種，爬行類72種，哺乳動物49種等；累計發現及命名動植物新種41種。

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