在北京執行兩會安保維穩任務時病逝　內蒙一公安局副局長終年49歲

據內蒙古阿左旗公安局官方3月14日公布，本年2月27日，阿左旗公安局黨委委員、副局長徐海斌在北京執行全國兩會安保維穩重大任務時突發疾病，搶救無效，因公犧牲，年僅49歲。



阿左旗公安局指，自2019年起，徐海斌連續六年帶隊執行全國兩會安保維穩重大任務，成功化解了多宗矛盾積案，為國家重大政治活動和安全維護了一方穩定，贏得了組織和同事們的高度認可。

今年2月18日，徐海斌聞令而動，親自帶隊奔赴北京執行全國兩會安保維穩工作任務。由於時間緊迫，工作任務繁重，徐海斌在春節之際就開始了工作謀劃，到達北京後馬不停蹄立即開展工作，連日來全身心投入工作任務當中。

連續高強度的工作讓他的身體早早發出了警告，為了保障工作持續穩定和順利，徐海斌不顧同事們多次勸告，一邊吃藥一邊繼續召開任務推進會，確保工作萬無一失，元宵佳節也只能通過電話表達對家人的惦念。

據悉，2月27日早晨，徐海斌在駐地布置完工作任務後，對同事說：「有點累，不想吃早飯了，想歇一歇」。沒想到這卻是同事們聽到徐海斌說的最後一句話。同事在整理徐海斌的遺物時，發現他手機裏最後保留的通話記錄依然是本次保障的工作任務。