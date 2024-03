拍片嘲中式英文更做「瞇瞇眼」手勢　英航兩空姐涉種族歧視被炒魷

英國航空公司(British Airways,以下簡稱「英航」)兩名空姐,近日拍片嘲笑中國旅客講英文的口音,更做出歧視亞裔的「瞇瞇眼」手勢,引起軒然大波。據英媒報道,二人目前均已被炒魷魚。



影片中,身着藍色連身裙的英航空姐Holly Walton,故意模仿中國旅客講英文的口音說,「Give me wine.(給我紅酒)。」其後更用兩手將眼角拉起,做出歧視亞裔的「瞇瞇眼」手勢。

而她的同事Lauren Bray則負責拍攝影片,並在影片上配文稱,「2 weeks in a row with this dxxxhead.(連續兩周和這個白癡在一起)。」

相關影片最初發布在Instagram,隨後廣傳至包括Tik Tok在內的多個社交媒體,引發廣泛熱議。

據了解,Holly Walton和Lauren Bray是從倫敦飛往加勒比海安提瓜島(Antigua)的BA2157航班機組成員,在島上一間豪華酒店休息時拍攝的相關影片。她們的同事介紹,她們在嘲笑航班上一個幾乎不會說英文的華人家庭。

+ 1

一位亞裔英航員工表示,被相關影片震驚到了。另一位員工則說,兩人是在「故意嘲笑」這個家庭,「傳遞了最糟糕的信息。」

英媒報道指,涉事的兩名空姐周一(18日)被召回到英國航空總部,與高層會面並最終被解僱。有目擊者稱,Lauren Bray離開時淚流滿面。

英航一名發言人表示,「所有形式的種族主義都是完全不可接受的,我們非常嚴肅地對待這種性質的指控。這兩個人已不再是我們的員工。」