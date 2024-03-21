拍片嘲中式英文更做「瞇瞇眼」手勢　英航兩空姐涉種族歧視被炒魷

英國航空公司（British Airways，以下簡稱「英航」）兩名空姐，近日拍片嘲笑中國旅客講英文的口音，更做出歧視亞裔的「瞇瞇眼」手勢，引起軒然大波。據英媒報道，二人目前均已被炒魷魚。



影片中，身着藍色連身裙的英航空姐Holly Walton，故意模仿中國旅客講英文的口音說，「Give me wine.（給我紅酒）。」其後更用兩手將眼角拉起，做出歧視亞裔的「瞇瞇眼」手勢。

而她的同事Lauren Bray則負責拍攝影片，並在影片上配文稱，「2 weeks in a row with this dxxxhead.（連續兩周和這個白癡在一起）。」

相關影片最初發布在Instagram，隨後廣傳至包括Tik Tok在內的多個社交媒體，引發廣泛熱議。

據了解，Holly Walton和Lauren Bray是從倫敦飛往加勒比海安提瓜島（Antigua）的BA2157航班機組成員，在島上一間豪華酒店休息時拍攝的相關影片。她們的同事介紹，她們在嘲笑航班上一個幾乎不會說英文的華人家庭。

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一位亞裔英航員工表示，被相關影片震驚到了。另一位員工則說，兩人是在「故意嘲笑」這個家庭，「傳遞了最糟糕的信息。」

英媒報道指，涉事的兩名空姐周一（18日）被召回到英國航空總部，與高層會面並最終被解僱。有目擊者稱，Lauren Bray離開時淚流滿面。

英航一名發言人表示，「所有形式的種族主義都是完全不可接受的，我們非常嚴肅地對待這種性質的指控。這兩個人已不再是我們的員工。」